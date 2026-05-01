高雄4000勞工上街頭喊「勞保要提高」 賴瑞隆、柯志恩同台話聲

高雄勞工走上街頭，要參選高雄市長的立委賴瑞隆與柯志恩同台為勞工聲援。（記者許麗娟攝）

今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召全市逾90個工會、近4000人上街遊行，南北串連高喊「勞保要提高、退休才有保」，希望提高6%的勞保提撥率，欲參選下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委柯志恩同台為勞工聲援，回應將改革勞工保障的訴求。

擔任高雄場總指揮的高雄市產業總工會理事長林順基表示，近年物價飛漲，但勞保退休保障卻嚴重不足，讓勞工對退休後的生活越來越焦慮，加上淨零碳排對高碳排產業的衝擊和對勞工的負面影響，因此大家才會集結出來爭取權益。

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林順基說，政府當年承諾勞退新制實施10年後檢討卻跳票，20年來讓新舊制差距持續擴大，既然無法有效改善低薪，至少應提高勞退6%提撥率，讓勞工的退休更有保障。

賴瑞隆表示，他是勞工家庭長大，爸爸是木工、媽媽是在市場擺攤賣水果、肉粽，有做才有錢、沒做沒收入，他從政後也全力拚勞工的權益，包括工安、薪資提高、支持爭取勞工福利、提高勞退6%提撥率，也要顧好產業和協助轉型，未來若入主市府，也會固定召開勞工自治委員會聽取勞工的聲音。

柯志恩則砲火對準執政的民進黨，指民進黨說勞工是他們心中最軟的一塊肉，但勞退撥補6%已20年不變、勞保級距15年沒改，淨零公正轉型委員會沒有一個高雄的產業代表，應納入高雄代表，反映在地的聲音，也支持廢除校事會議，若當市長會給生孩子全額補助，將勞工權益基金規模從5.3億提高到8億元等，也希望未來勞動節可以好好休息，別再這麼辛苦走上街頭。

賴瑞隆與柯志恩同台出握手合照，但笑容中也閃著競爭的火花。（記者許麗娟攝）

高雄多位立委、議員聲援勞工爭取提高勞退提撥率。（記者許麗娟攝）

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