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    首頁 > 國際

    澤倫斯基控以色列進口俄占區「被盜穀物」 放話制裁涉案者

    2026/05/01 16:52 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基。（路透社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（路透社）

    烏克蘭週二（28日）公開指控以色列允許進口俄羅斯從烏國淪陷區盜取的穀物，引發兩國官員激烈言詞交鋒。烏國總統澤倫斯基警告，購買贓物需負法律責任，烏方正準備針對涉案公司與個人實施制裁；以色列則駁斥相關指控為「推特外交」，並表示稅務機關已針對可疑船隻展開調查。

    據《美聯社》報導，澤倫斯基X上發文指出，一艘載有盜採穀物的船隻已抵達以色列港口並準備卸貨，並痛批「在任何『正常國家』購買贓物都需付出法律責任」。澤倫斯基還表示，將與歐洲盟友協商，將涉案相關人員及公司納入制裁名單。

    儘管以色列宣稱該船尚未進港，但船舶追蹤網站「MarineTraffic.com」數據顯示，該船已在以國海法港（Haifa Port）停留數日。

    烏克蘭外交部發言人蒂奇（Heorhii Tykhyi）強調，基輔早已預先通報以色列相關船隻資訊，且至少有兩艘以上的俄船攜帶非法農產品抵達。烏方指出，這些穀物已經確定來自烏國淪陷區，且俄方透過黑海「船對船」等轉運手段掩蓋來源的行為已非秘密。

    烏克蘭外交部隨後召見以色列駐烏大使布羅德斯基（Michael Brodsky）表達抗議，指責以方無視扣押非法貨物的請求。

    針對烏方指控，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在記者會上表示，稅務當局已就預計停靠海法港的船隻啟動調查，但他批評澤倫斯基的言論是「推特外交」，指烏方並未提供足夠資訊，也未正式尋求司法協助。

    基輔方面則敦促以色列立即停止進口相關穀物，並警告此問題已具備系統性，若任由贓物流入以色列市場，恐將損害兩國雙邊關係。

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