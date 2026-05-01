伊朗強硬表態 美重啟攻勢恐引發「漫長且痛苦報復」

伊朗今天指出，若美國再度展開攻擊並重申對荷莫茲海峽的主張，伊朗將對美國據點發動「漫長且痛苦的報復打擊」，使美國組建聯盟以重啟這條重要航道的計畫變得更加複雜。（美聯社）

伊朗今天指出，若美國再度展開攻擊並重申對荷莫茲海峽的主張，伊朗將對美國據點發動「漫長且痛苦的報復打擊」，使美國組建聯盟以重啟這條重要航道的計畫變得更加複雜。

自美國、以色列聯手對伊朗開戰兩個月以來，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）仍然關閉，阻斷全球約20%的石油與天然氣供應，導致全球能源價格飆升，並加劇對經濟衰退風險的憂慮。

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美國官員向路透社表示，總統川普預計今天聽取一項新一輪軍事打擊伊朗的計畫簡報，目的是迫使伊朗談判以終結衝突。

伊朗通訊社（IRNA）引述伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）今晚談話報導，不應期待與美方談判能迅速取得成果。「無論調解者是誰，期望在短時間內達成結果並不實際。」

伊朗半官方媒體梅爾通訊社（Mehr）報導，德黑蘭部分地區今晚可聽見防空系統作響。塔斯尼姆通訊社（Tasnim）指出，防空系統正攔截小型無人機與偵察飛行器。

阿拉伯聯合大公國已宣布禁止公民前往伊朗、黎巴嫩與伊拉克，並呼籲目前在當地的國民立即返國。

川普今天向記者重申，不會允許伊朗擁有核武，並表示戰爭一旦結束，汽油價格將「像石頭一樣掉下來」。汽油價格是共和黨在美國11月期中選舉前的重要議題。

伊朗革命衛隊高層官員表示，即使是有限度的美國新一輪攻擊，也將引發對美國區域據點「長期且痛苦的報復打擊」。

根據伊朗媒體，革命衛隊航太部隊指揮官穆薩維（Majid Mousavi）說：「我們已經看到你們區域基地的下場，你們的軍艦也會有同樣的結果。」

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）在致國民書面訊息中表示，德黑蘭在對這個海峽實施新管理後，將消除「敵人在此水道的濫用行為」，顯示出伊朗有意繼續掌控荷莫茲海峽。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，若海峽關閉造成的干擾持續至年中，全球經濟成長將下滑、通膨上升，數千萬人將陷入貧困與極端飢餓。

川普明天面臨美國法律設定的期限，需結束戰爭或向國會說明延長理由。分析人士與國會幕僚預期，他可能通知國會延長30天，或直接忽視期限。

美國新聞網站Axios報導，另一項將向川普簡報的計畫，是動用地面部隊控制荷莫茲海峽部分區域，以重新開放商業航運。官員表示，川普也在考慮延長封鎖或宣布單方面勝利。

根據一份美國國務院將於5月1日前以口頭方式傳達給合作夥伴國家的電文，邀請他們加入名為「海上自由架構」（Maritime Freedom Construct）新聯盟，以確保船隻能通行荷莫茲海峽。

法國、英國等國已就參與聯盟進行討論，但表示只有在終結衝突後才願意協助開放海峽。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）今天與黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）會談後表示，停止以色列對黎巴嫩的攻擊是伊美停火共識的一部分，且是未來進程中的關鍵議題。

根據消息人士，調解方巴基斯坦正試圖避免局勢加劇，同時美伊雙方仍就潛在協議進行訊息交換。

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