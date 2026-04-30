美對抗中國「千人計畫」破功 前哈佛學者遭判刑後赴中繼續研究

前哈佛大學化學與化學生物系系主任李柏。（路透檔案照）

被譽為奈米科技界先驅與全球前10大傑出化學家的美國知名學府哈佛大學的前化學系主任李柏（Charles Lieber），曾因隱瞞當局參與中國「千人計畫」而被捕、起訴，以及被定罪、判刑與罰款；數年後，看似身敗名裂的李柏竟在中國深圳重起爐灶、設計研究實驗室，致力於被北京視為國家重要發展的技術：將電子元件植入人腦。分析家指出，李柏案反映出美國在阻止人才與科技外流上的失敗。

67歲的李柏是全球頂尖的「腦機介面」（brain-computer interface）研究專家之一，他目前在中國研究的技術，可望治療像是俗稱「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）等疾病，以及協助癱瘓者恢復運動功能。此外，該科技還具有軍事應用潛力：根據美國國防部，共軍科學家一直在研究「腦機介面」，盼能藉由提升士兵思維敏捷度與狀態意識，以打造出超級士兵。

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李柏在2020年1月底因收受巨額中國資金與對聯邦調查人員做出虛假不實陳述遭到逮捕與起訴，是少數無華人背景但參與中國「千人計畫」的知名科學家；李柏在2021年12月遭定罪，2023年被判入獄2天與6個月居家監禁，以及5萬美元（約台幣158.53萬元）罰款與還款3.36萬美元給美國國稅局。

李柏的辯護律師在審判期間宣稱李柏患有無法治癒的淋巴瘤，儘管病情已緩解，但仍在與死神搏鬥；豈料律師口中命在旦夕的李柏在被判刑3年後，已搖身一變成為資金來自官方的深圳醫學科學院（SMART）的「智腦中心」（i-BRAIN）的創立者與負責人，得以接觸他在哈佛時未能取得的專業奈米製造設備與靈長類動物研究基礎建設。

李柏透過助理拒絕受訪，亦未回覆路透的書面提問。根據了解，李柏在獄後監督（Supervised Release）期間的2024年，曾在獲法院批准下至少3度訪中。

SMART成立於2023年，2026年預算1.53億美元完全來自深圳市政府，但預算書中並未指明其中有多少經費用於「智腦中心」。此外，李柏的研究主題「腦機介面」，正是中國今年3月發布的「十五五」規劃的國家發展重點之一。

分析家指出，因隱瞞與中國的關係而在美國遭聯邦刑事定罪的李柏，事後竟能在中國重建實驗室，顯示美國在保護可用於軍事的技術上，跟不上北京欲取得該技術的野心。與軍方分享民用科研資源與研究的中國軍民融合戰略，加劇此一擔憂。

前美國政府官員、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）資深顧問格斯特爾（Glenn Gerstell）說，中國正把美國的開放性與創新努力，當成武器反過來對付美國。

李柏當初遭定罪，是美國司法部的「中國行動」（China Initiative）為數不多的勝利之一。該行動始於美國總統川普首度執政時期，目的在於打擊中國經濟間諜活動與竊取智慧財產；但稍後因屢屢失敗與被控種族歧視，最後在拜登執政時逐步終止。

分析家還說，李柏案反映出美國政策的整體性失敗。

專注於中國問題的諮詢公司Horizo​​​​n Advisory的共同創始人、美國捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員布魯耶（Emily de La Bruyère）表示，若將李柏視為與美國利益相悖的技術收購媒介，儘管他被發現與遭到懲罰，但仍並未能遏阻美國人才外流中國此一大局趨勢。

格斯特爾則說，李柏是美國法律工具不足的「呈堂證供」；美國雖如願將李柏定罪，但李柏一被解除軟禁，就立刻跑去中國。

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