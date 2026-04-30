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    首頁 > 國際

    美國海上封鎖伊朗 裴澤斯基安：加劇波灣緊張、注定失敗

    2026/04/30 16:46 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗總統裴澤斯基安今（30）日表示，美國對伊朗港口的海上封鎖將加劇波斯灣地區的混亂，且無法實現其目標。（路透）

    伊朗總統裴澤斯基安今（30）日表示，美國對伊朗港口的海上封鎖將加劇波斯灣地區的混亂，且無法實現其目標。（路透）

    伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今（30）日表示，美國對伊朗港口的海上封鎖將加劇波斯灣地區的混亂，且無法實現其目標。

    根據《法新社》報導，裴澤斯基安30日聲稱，任何試圖實施海上封鎖或限制的行為都違反國際法，也都注定失敗。

    裴澤斯基安指出，此類措施不僅無助於加強區域安全，反而會加劇緊張局勢，破壞波斯灣的持久穩定。

    伊朗軍方近日也威脅稱，如果美國的封鎖繼續下去，伊朗將進行「回應」。

    伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）29日接受伊朗國家電視台採訪時說，「我們絕不容忍海上封鎖。如果封鎖繼續下去，伊朗必將予以回應。」

    雷扎伊警告美伊之間可能爆發新一輪衝突，並強調美國艦船可能被擊沉，其士兵可能喪命。

    伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）則稱，伊朗將在「不久的將來」部署其近期研發的海軍武器。

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