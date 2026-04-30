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    首頁 > 國際

    美國尋求組建新聯盟 以恢復荷姆茲海峽通行

    2026/04/30 14:55 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國正尋求與其他國家組成旨在恢復荷姆茲海峽的安全航行的國際聯盟。（路透）

    美國正尋求與其他國家組成旨在恢復荷姆茲海峽的安全航行的國際聯盟。（路透）

    《路透》近日看到的1份美國國務院電報顯示，美國正尋求與其他國家組成旨在恢復荷姆茲海峽的安全航行的國際聯盟。

    根據《路透》報導，這份日期為4月28日的電報表示，美國國務卿魯比歐批准了「海上自由框架」（MFC）的建立。電報稱，該框架是國務院和五角大廈的聯合倡議。

    電報指出，海上自由框架是建立中東衝突後海上安全架構的關鍵第一步。這一框架對於確保長期能源安全、保護關鍵海上基礎設施以及維護重要航道的航行權利和自由至關重要。

    電報聲稱，由國務院牽頭的這項倡議將作為夥伴國家與航運業之間的外交樞紐，而五角大廈在佛州中央司令部總部運作的部門將負責協調實時海上交通，並與途經荷姆茲海峽的船隻直接溝通。

    電報說美國駐外使館應於5月1日前以口頭方式向合作國家傳達這項外交照會（demarche），但不得向俄羅斯、中國、白俄羅斯、古巴以及「其他美國對手」傳達。

    電報也表示，參與形式可以是外交斡旋、資訊共享、制裁執行、海軍存在或其他形式的支持。

    電報最後稱「我們歡迎各層面的參與，並不期望貴國因此將海軍資源從現有的地區海上架構和組織中調走。」

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