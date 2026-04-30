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    首頁 > 國際

    空中驚魂！聯合航空降落前疑撞無人機 機師呼叫塔台內容曝光

    2026/04/30 14:28 即時新聞／綜合報導
    美國聯合航空一架客機，29日在降落前疑撞上一架無人機。（法新社資料照）

    美國聯合航空一架客機，29日在降落前疑撞上一架無人機。（法新社資料照）

    美國聯合航空一架載有54人的國內航線客機，昨（29）日在降落聖地亞哥國際機場前，疑在約3000英尺（約914公尺）高空撞上一架無人機，所幸最終安全降落。美國聯邦航空總署（FAA）已對此展開調查。

    綜合媒體報導，該架屬波音737型的聯合航空1980號航班，當日上午從舊金山國際機場起飛約90分鐘後，抵達聖地牙哥。在客機準備降落時，機師向塔台報告，稱飛機在約3000至4000英尺的高度飛行時，疑撞上一個小型、有紅光的空中物體。

    美國聯邦航空總署表示，事件發生在4000英尺的高空，遠高於無人機的法定最大飛行高度，事發時並未收到其他飛行員的相關報告，目前正對事件深入調查。根據美國規定，除非獲得特別許可，民用無人機的飛行高度不得超過400英尺（約122公尺），並且必須避開機場周邊等限制空域。

    聯合航空隨後發表聲明證實事件，強調機上48名乘客及6名機組人員均安全下機，事後已對飛機進行全面檢查，並未發現任何損壞跡象。

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