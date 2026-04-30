吳子嘉曝鄭麗文訪美「求歡被拒、憤而行凶」 季麟連「只是打手」

鄭麗文（左）對季麟連（右）發言打圓場，傅崐萁（中）則一臉苦惱。（資料照）

國民黨副主席季麟連因軍購案槓上立法院長韓國瑜，國民黨內鬨白熱化，對此，美麗島電子報董事長吳子嘉昨（29）日直指整件事的關鍵，就是「美方不同意高規格接待鄭麗文訪美」，鄭「求歡被拒」，憤而找「打手」季麟連「行凶」；痛批鄭怎能拿軍購、國家安全去交易個人訪美行程，擋軍購只為了她個人的虛榮心。

吳子嘉在網路節目《董事長開講》中揭露，跑國民黨中央黨部的記者，到黨部採訪當天曾接到訊息說不要太早離開，因為季副主席有重要的發言，換言之，這是事先排好的劇本，他認為季麟連「殺韓國瑜」的發言，是鄭麗文指示的任務。

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媒體人平秀琳接續指出，從相關影片可看到，季麟連在中常會講到一半，被坐在一旁的傅崐萁起身制止，但季麟連不理會說「我還沒講完」，後面還沒講完的部分是什麼？他講完韓國瑜之後，要講徐巧芯，「當天要鬥爭的就是兩個人，就是韓國瑜+徐巧芯。」而當時在場的鄭麗文只是看了一眼就繼續坐在那邊。

吳子嘉表示，這「三個人在演一齣戲」，主謀就是鄭麗文，叫季麟連說要開除韓國瑜這樣悲憤的發言，然後還有「台灣第一大騙子」傅崐萁。事情的本質就是，鄭麗文訪美規格遭到壓低。

吳子嘉歸結，國民黨內鬨結論就是，鄭麗文曾要求高規格訪美，且規格要高於盧秀燕，鄭麗文一度鬆手「不反對」8000億軍購，但期間「美方對她說NO」，且難看的理由是「（美國）眾議員在選舉，大家不願意接受親中的鄭麗文」，國民黨因此分裂。

為此，吳子嘉批評甘當鄭麗文「打手」的季麟連「多不要臉的事情」，認為其淪落成拍馬屁的退伍軍人，哪裡有看到骨氣，並質疑「韓國瑜有能力『賣黨求榮』嗎？」

吳子嘉進一步抨擊鄭麗文，只因為個人不能去美國，為了規格不低於盧秀燕的虛榮與面子，居然動員整個黨從不反對到反對，「擋軍購的原因太低級了」。甚至認為她「反覆」阻擋國家生存的利益的行徑，只會讓讓大家都瞧不起，認為鄭麗文是個「很低級」的黨主席，「國民黨淪落到這個地步，無法給予任何正面評價。」

另外，吳子嘉對於韓國瑜事後在臉書的回應，說要收回過去罵韓「草包」的發言。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

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