誰是影武者？季麟連嗆「開除韓國瑜黨籍」 趙少康質疑有人指使

國民黨副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購版本，「建議開除黨籍」，前中廣董事長趙少康今受訪質疑，是誰叫季麟連這樣做的，背後有沒有影武者？如果有人指使，指使人出來解釋清楚，如果沒有，不是開除季的黨籍就是解除副主席職務。（資料照）

國民黨副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購版本，「建議開除黨籍」，前中廣董事長趙少康今受訪質疑，是誰叫季麟連這樣做的，背後有沒有影武者？如果有人指使，指使人出來解釋清楚，如果沒有，不是開除季的黨籍就是解除副主席職務。

趙少康表示，季麟連應該道歉，但光道歉還不足。因為季麟連的講話不是臨時起的，是有計畫的，「那誰叫他這樣做的？他背後有沒有影武者叫他做這個事情？」通常哪有副主席把記者留下來講話的。

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趙少康說，季麟連去指責立法院長，國民黨目前政治職位最高的立法院長，說韓國瑜賣黨求榮，要建議開除他黨籍。韓國瑜是不分區立委，開除了黨籍就跟前民眾黨立委李貞秀一樣，沒有黨籍就不是沒有這個立委身份了，立法院長也做不了，「你在講些什麼，你一個副主席有這麼大嗎？你副主席是民選出來的嗎？是黨員直選出來的嗎？」在這種情況之下居然能夠叫立法院長開除黨籍，到底後面有沒有人，誰指使他？

「如果有人指使季麟連，指使人出來解釋清楚，為什麼要指使他講這個話」趙少康說，如果沒有指使，季麟連自己跑出來亂講的，重的就應該開除季的黨籍，輕的也要解除季副主席的職務，這是最起碼的要求。

趙少康說，季麟連說韓國瑜賣黨求榮，這多重啊，隨便指控人家賣黨完全沒有真憑實據，而且韓國瑜又求了什麼榮？是要幹總統、要幹黨主席嗎？不能這樣就隨便汙衊一個立法院長。

趙少康表示，黨的副主席是要促進黨的團結，現在國民黨立院黨團是國民黨最重要的一支戰鬥隊伍，講這個話就破壞黨的團結，還有資格當黨的副主席嗎？

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