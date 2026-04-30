為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    倫敦2猶太男遭刺傷 英國撥款約2億強化保障猶太社區

    2026/04/30 15:48 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國內政大臣馬穆德30日表示，政府決定追加500萬英鎊用於加強猶太社區的安全。（法新社）

    英國內政大臣馬穆德30日表示，政府決定追加500萬英鎊用於加強猶太社區的安全。（法新社）

    英國倫敦29日發生持刀攻擊事件，2名猶太男性在街頭遭刺傷，警方認定事件屬於恐怖主義範疇，並以謀殺未遂罪嫌逮捕1名索馬利亞裔英國公民。英國政府今（30）日宣布追加500萬英鎊（約台幣2億元）用於猶太社區安保。

    根據《法新社》報導，英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）30日表示，因人們極度缺乏安全感，政府決定追加500萬英鎊用於加強猶太社區的安全。

    馬穆德指出，該資金將用於加強猶太會堂、學校、禮拜場所和社區中心的安保工作。

    值得注意的是，此次倫敦攻擊事件，是在該地區猶太會堂及其他猶太場所遭縱火攻擊，以及去年曼徹斯特1間猶太會堂發生致命襲擊導致2人死亡後發生的。

    情報觀察組織「SITE情報集團」說，據信與伊朗有關聯的組織右翼伊斯蘭運動（HAYI），在網上聲稱對倫敦縱火事件負責，且該組織1名「孤狼」（lone wolves）是此次刺傷事件的幕後黑手。

    另外監測組織報告說，自以色列和哈瑪斯在加薩爆發戰爭後，英國的反猶太主義和仇恨伊斯蘭教事件激增。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播