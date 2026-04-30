倫敦2猶太男遭刺傷 英國撥款約2億強化保障猶太社區

英國內政大臣馬穆德30日表示，政府決定追加500萬英鎊用於加強猶太社區的安全。（法新社）

英國倫敦29日發生持刀攻擊事件，2名猶太男性在街頭遭刺傷，警方認定事件屬於恐怖主義範疇，並以謀殺未遂罪嫌逮捕1名索馬利亞裔英國公民。英國政府今（30）日宣布追加500萬英鎊（約台幣2億元）用於猶太社區安保。

根據《法新社》報導，英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）30日表示，因人們極度缺乏安全感，政府決定追加500萬英鎊用於加強猶太社區的安全。

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馬穆德指出，該資金將用於加強猶太會堂、學校、禮拜場所和社區中心的安保工作。

值得注意的是，此次倫敦攻擊事件，是在該地區猶太會堂及其他猶太場所遭縱火攻擊，以及去年曼徹斯特1間猶太會堂發生致命襲擊導致2人死亡後發生的。

情報觀察組織「SITE情報集團」說，據信與伊朗有關聯的組織右翼伊斯蘭運動（HAYI），在網上聲稱對倫敦縱火事件負責，且該組織1名「孤狼」（lone wolves）是此次刺傷事件的幕後黑手。

另外監測組織報告說，自以色列和哈瑪斯在加薩爆發戰爭後，英國的反猶太主義和仇恨伊斯蘭教事件激增。

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