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    昔日好友法庭見！馬斯克起訴OpenAI背信 奧特曼反嗆：酸葡萄心理

    2026/04/27 19:20 即時新聞／綜合報導
    全球首富馬斯克（右）與OpenAI執行長奧特曼（左），即將在法庭展開正面交鋒。（法新社）

    全球首富馬斯克（右）與OpenAI執行長奧特曼（左），即將在法庭展開正面交鋒。（法新社）

    全球首富馬斯克與OpenAI執行長奧特曼，即將在法庭展開正面交鋒。馬斯克指控奧特曼違背了創立OpenAI時的非營利利他初衷，私下將其轉化為追逐商業利益的企業。目前OpenAI估值已高達8520億美元（約新台幣27兆元）。

    據《美聯社》報導，本案將於美西時間週一，在加州奧克蘭聯邦法院開庭，由法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）審理。

    馬斯克於2024年8月提起訴訟，指控OpenAI執行長奧特曼與共同創辦人布洛克曼（Greg Brockman）對他進行「雙重背叛」。馬斯克聲稱，他於2015年資助創立OpenAI時，雙方協議該公司應作為革命性技術的公益性非營利組織，但奧特曼卻在他不知情的情況下，轉向營利模式。

    馬斯克在訴狀中強調，AI技術可能威脅人類生存或造成大規模失業，因此需嚴謹的管理。

    然而，OpenAI對此全盤否認，反指馬斯克的指控是「吃不到葡萄說葡萄酸」，意在透過法律手段削弱對手的快速增長，藉此扶植馬斯克於2023年成立的xAI。

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