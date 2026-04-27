川習會大鬥法 美媒揭官員嚴防中毒與DNA外洩、避免隨扈再互毆

川習會登場前，美中官員均加緊準備，確保全程萬無一失。（法新社檔案照）

華爾街日報報導，川習會登場前，美中官員正加緊準備，確保兩位領袖不會失言、行程無誤、沒有遭到下毒，其DNA不會外洩，並防止肢體衝突，因為2017年川習會時，雙方隨扈曾拳腳相向。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平即將於5月14至15日在北京舉行峰會，這將是近十年來美國總統首次赴中進行國是訪問，美中雙方數百名官員正緊鑼密鼓籌備。

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在美中因貿易、科技及台灣議題不信任加深之際，任何一個不經意動作或下機舷梯錯誤安排，都可能釋出錯誤訊號，雙方皆難以承受。

儘管美中官員都想確保萬無一失，但挑戰在於可能出錯的環節實在太多。在白宮記者協會晚宴25日爆發槍擊事件後，美方官員更加神經繃緊。

具體而言，從停機坪接待流程，乃至對整間飯店的接管作業，所有細節都須事先規劃。赴中進行國是訪問通常會有數十人隨行，多架飛機負責運送總統、內閣官員，有時還包括媒體。

此外，美國總統座車、別名「野獸」（The Beast）的防彈豪華禮車也要提前空運至當地，安全通訊設備則會隨後送達。

與此同時，大批幕僚正致力確保川普與習近平站在適當位置、發言得宜，甚至將他們的唾液視為國家機密，加以嚴密保護。

回顧過去，2023年，當習近平在舊金山郊外一處隱密莊園享用香草瑞可達義大利餃午餐後，安全人員隨即展開行動，以確保習近平的任何DNA資料都不會落入外國之手。

當時，有人目擊到身高約6呎3吋、統一穿著深色西裝的隨扈們，收走習近平使用過的餐具與餐盤，並且噴上不明液體。

另一方面，當美國總統出訪時，特勤局與白宮通訊專家會提前抵達現場，進行場地清查、建立防竊聽安全空間，並協商可以有多少攜帶武器的美方人員在中國境內行動。

此外，美國總統醫療團隊將全程隨行，空軍一號上亦設有完整手術艙。餐點則須逐道確認，所有食材均經安全檢查，以防中毒風險，無論是蓄意暗殺或一般食物中毒。

然而，有時候出問題的甚至不是細節本身。前美國官員表示，川普2017年上次赴北京進行國是訪問期間，他與習近平的維安人員曾在人民大會堂走廊發生肢體衝突，當時兩位領導人正在隔壁房間會晤。最後，一名美國外交官與中方官員介入，才將衝突人員拉開。

前美國國務院官員華自強（Rick Waters）曾協助安排川普2017年訪北京行程。他表示：「對我們這些負責籌辦的人而言，這些訪問相當折磨人。」

前美國國務院高階官員羅素（Daniel Russel）曾參與規劃多場美中峰會。他指出：「外交本身帶有戲劇性，且會對現實產生影響。領袖會面的視覺呈現，往往比聯合公報更為重要。」

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