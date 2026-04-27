海外嚴審日本ACG作品 小野田紀美：少囉唆！這就是日本！

日本經濟安保大臣小野田紀美昨（26）日前往大型線下活動「Niconico超會議」視察，並在現場與業界人士探討內容產業議題。（圖擷取自「ニコニコニュース」YouTube）

日本一年一度的大型線下活動「Niconico超會議」，於上週末2日熱鬧展開，吸引逾13萬人到場共襄盛舉。擔任日本經濟安保大臣兼「酷日本戰略」負責人的小野田紀美，昨（26）日到場視察，並受邀進行簡短訪談，除探討日本內容產業議題，更霸氣回應近年海外嚴厲審查日本ACG（動畫、漫畫、遊戲）作品的亂象。

綜合日媒報導，每年4月下旬在千葉幕張展覽館舉辦的「Niconico超會議」，是由日本線上彈幕影片分享網站「Niconico（ニコニコ）」主辦。該活動以「什麼都有」、「沒有確切主題」聞名，現場可以看到許多音樂、體育、ACG作品、VOCALOID、Cosplay等攤位，甚至還會出現自衛隊、不同日本政黨派人擺攤，非常多元化又自由奔放，活動期間主辦單位還會邀全員一起開心熱跳「超盆舞（超盆踊り）」。

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過去曾在ACG產業任職、日本著名「政壇宅宅」的小野田紀美，26日下午到場進行視察，讚嘆這個平台發展至今，完全不是依賴政府或公部門支持，而是創作者與熱愛者共同培養「做自己想做的事」的成果。小野田紀美指出，政府在ACG產業的立場是「提供支持的同時，避免過度干涉創作或妨礙發展」，另補充這項產業已被高市內閣列入「17項成長戰略」領域，正在努力推動該產業走向世界。

視察結束後，小野田紀美還與出版公司KADOKAWA社長夏野剛、「ZEN大學」內容產業史檔案研究中心所長細井浩一，在現場探討日本內容產業現況、未來處境、面臨挑戰，以及政府應該用什麼樣的方式來守護。期間，小野田紀美被問到「希望未來日本內容產業變成什麼樣子？」，她直言若日本作品因「海外標準」遭受到批評或攻擊，國家應主動站出來、以明確且堅定的態度去守護創作者們。

對於諸多海外審查日本作品的亂象，小野田紀美直言不諱喊出︰「少囉唆，這就是日本！（やかましい、これが日本じゃ）」，發言獲得現場與觀看線上直播的網友高度讚賞。小野田紀美指出，創作者獲得可靠的後盾支持，就能更堅定與放心製作自己想做的東西，不再因他國審查標準，導致創作空間被束縛；不過如何讓創作者獲得合理收益、培養人才等面向，仍需要政府與產業一起積極推動。

目前小野田紀美霸氣守護日本創作者的發言、穿著黑色西裝跟眾人一起跳舞的畫面，在日本與世界各國宅宅圈引發熱烈討論，以及引爆多方論戰。一些極度仇日、厭惡自民黨的網友砲轟，小野田紀美只是一個浪費稅金、喧嘩取寵的無能政壇蛀蟲；另有本漫畫家、創作者感慨，日本ACG產業發展超過半世紀以上，政壇終於出現一個願意公開發聲保護國內創作者、捍衛創作自由且不懼政治正確的大臣。

另外，小野田紀美還在訪談期間透自己擁有Niconico帳號，甚至連續繳了10年付費會員，ID更是非常古早的「六位數」，讓不少網友相當震驚，更吐槽刷新對她「宅度」的認知。據了解，小野田紀美踏入政壇前，曾擔任動畫《義呆利Axis Powers》廣播劇的製作人和劇本，平時除了觀看各種漫畫與動畫，也熱衷玩《FGO》、《賽馬娘》、《刀劍亂舞》等遊戲，甚至擁有相當豐富的Cosplay經驗。

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