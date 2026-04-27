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    白宮晚宴突發槍擊現場現混亂 神秘女子淡定「搜刮紅酒」引熱議

    2026/04/27 16:08 即時新聞／綜合報導
    25日晚間，美國白宮記者協會晚宴突發槍擊案，導致晚宴中斷。（路透社）

    25日晚間，美國白宮記者協會晚宴突發槍擊案，導致晚宴中斷。（路透社）

    25日晚間，美國白宮記者協會晚宴突發槍擊案，導致晚宴中斷。正當與會的政要、貴賓與記者在驚恐中倉皇逃命時，現場卻捕捉到極其突兀的畫面。一名身穿黑色皮草的女子被拍到在混亂現場中，竟淡定地在餐桌間「搜刮」紅酒。這段影片隨即在社群平台瘋傳，引發網友對「趁火打劫」與「合理退款」之間的激烈論戰。

    《紐約郵報》報導，由於當時晚宴才剛進入前菜環節，槍響導致大批政要與記者撤離，現場餐桌上留下了大量尚未開啟或飲用的酒水。影片中，一名身分不明的金髮女子，無視周遭奔逃的人潮，從多張空桌上將酒瓶抱走。

    這段「搜刮紅酒」的畫面迅速引發網路正反兩極評價。部分網友對於這種行為感到憤怒，指責該女子行為卑劣，甚至質疑其記者身分：「這就是媒體人的素質嗎？真令人作嘔！」、「在槍擊發生後、且川普總統在場，竟然有人厚著臉皮偷酒，簡直毫無羞恥心。」

    然而，也有另一派觀點為此辯護。有人指出，晚宴每人餐費高達350美元（約新台幣1.1萬元），且晚宴因意外提前終止，現場酒水早已計入費用，「拿走原本就要給賓客喝的酒並非偷竊，更像是退款」。

    據報導，該女子的具體身分尚不清楚，目前無法確認其為媒體從業人員或其他獲邀貴賓。除了該名金髮女子外，現場監視畫面也拍到多名賓客在逃離會場時，手中仍緊握著紅酒瓶。

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