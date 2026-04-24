美國大麻政策大轉彎 司法部宣布推動「降級」

美國毒品政策大變革，將推動將大麻重新分類為危險性較低的藥物。（法新社）

美國司法部週四（23日）表示，將立即放寬對部分大麻產品的限制，並迅速推動將大麻重新分類為危險性較低的藥物。這是數十年來美國毒品政策最大變革之一。

《路透》報導，美國除了愛達荷州和堪薩斯州，其餘各州都已准許將大麻合法用於醫療用途，且近一半州也已開放娛樂用大麻，但該產業在聯邦層級仍持續面臨障礙。川普政府這項新措施並不會讓大麻在全美合法化，但可能重塑規模達470億美元的大麻產業。

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目前受州政府監管的醫療用大麻產品，將從與海洛因同樣被列為高度成癮藥物的分類中移出，改列入限制較少的類別，與常見止痛藥、氯胺酮和睪固酮同一類，美國食品藥物管理局（FDA）核准的大麻產品，也將被歸入這一類。

代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，美國政府也將加快推動更廣泛的措施，將大麻的所有用途重新分類為危險性較低。「這項重新分類行動將允許針對這種物質的安全性與療效進行研究，最終為病患帶來更好的照護，也讓醫師取得更可靠的資訊。」司法部將於6月29日啟動程序，蒐集有關重新分類這種藥物的證據與專家意見。

美國總統川普去年12月簽署行政命令，指示司法部放寬大麻限制。他23日表示，還有更多事情必須去做，並在自家社群平台Truth Social發文呼籲國會修法，以確保民眾可取得「全譜系」大麻二酚（CBD）產品。

反對大麻者則主張，大麻合法化將導致未成年人使用毒品增加、工作生產力下降，以及交通安全風險升高。阿肯色州共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）在社群發文表示，「如今的大麻比起10年或20年前效力強得多，導致精神病發作增加、反社會行為增加，以及致命車禍增加。改變大麻的藥物分類，是朝錯誤方向邁出的一步。」

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