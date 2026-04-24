3航艦施壓伊朗！美布希號航艦打擊群進駐中東

美國中央司令部證實，「布希號」23日在印度洋的責任區內航行。（圖擷自X）

美國軍方23日證實，「布希號」（USS George H.W. Bush）航艦打擊群已經抵達中東，使美國目前部署在該地區的大型航艦數量增加至3艘，大幅增強對伊朗戰略壓力。

法新社報導，負責中東事務的美國中央司令部（US Central Command）在社群媒體X上發文稱，「布希號」23日在印度洋、屬於美國中央司令部責任區內航行，並附上1張航艦甲板上停滿戰機的照片。

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根據美國中央司令部的社群媒體貼文，第二艘「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群23日在紅海（Red Sea）執行任務；第三艘「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群也部署在相同地區。

當第三艘美國航艦打擊群部署至中東之際，正值美伊持續超過2週的停火期間。每艘航艦出動時，都會伴隨規模龐大的支援艦隊同行。

「福特號」3月12日因船上洗衣間發生火災，數週前駛往克羅埃西亞進行維修，目前這艘全球最大的航艦已重返作戰任務。

「福特號」航空艦打擊群已在海上部署約10個月，其任務包括參與美國在加勒比海的行動，當時美軍打擊了涉嫌走私毒品的船隻、攔截受制裁油輪，並逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。

Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush （CVN 77） sails in the Indian Ocean in the U.S. Central Command area of responsibility, April 23. pic.twitter.com/oDcTM6YMLF — U.S. Central Command （@CENTCOM） April 23, 2026

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