為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    打回石器時代！以色列準備恢復對伊朗戰爭 防長嗆「狙殺小哈米尼」

    2026/04/24 09:07 即時新聞／綜合報導
    以色列國防部長卡茲（左）23日表示，已準備好恢復對伊朗的戰爭，只等待美國同意。（路透資料照）

    以色列國防部長卡茲（左）23日表示，已準備好恢復對伊朗的戰爭，只等待美國同意。（路透資料照）

    以色列國防部長卡茲（Israel Katz）23日表示，以色列已準備好恢復對伊朗的戰爭，只等待美國同意，且首要目標將是新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。

    路透報導，以色列正等待美國「開綠燈」恢復對德黑蘭作戰，並強調一旦重啟戰端，以色列的首要目標將是伊朗最高領袖穆吉塔巴。

    法新社報導，卡茲23日透過影片發布聲明稱，以色列國防軍（IDF）在攻守方面都已做好準備，也已標註好目標。

    「我們正在等待美國放行，首要任務是徹底剷除哈米尼（Khamenei）王朝。……此外，還要摧毀關鍵能源與電力設施、瓦解國家經濟基礎建設，讓伊朗回到黑暗時代與石器時代。」

    今年2月28日，美國聯手以色列對伊朗首都德黑蘭發動空襲，導致時任伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）死亡，他的兒子穆吉塔巴隨後被任命接替父親的職位。

    美國總統川普之前亦曾揚言要把伊朗打回石器時代。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播