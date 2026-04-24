打回石器時代！以色列準備恢復對伊朗戰爭 防長嗆「狙殺小哈米尼」

以色列國防部長卡茲（左）23日表示，已準備好恢復對伊朗的戰爭，只等待美國同意。（路透資料照）

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）23日表示，以色列已準備好恢復對伊朗的戰爭，只等待美國同意，且首要目標將是新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。

路透報導，以色列正等待美國「開綠燈」恢復對德黑蘭作戰，並強調一旦重啟戰端，以色列的首要目標將是伊朗最高領袖穆吉塔巴。

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法新社報導，卡茲23日透過影片發布聲明稱，以色列國防軍（IDF）在攻守方面都已做好準備，也已標註好目標。

「我們正在等待美國放行，首要任務是徹底剷除哈米尼（Khamenei）王朝。……此外，還要摧毀關鍵能源與電力設施、瓦解國家經濟基礎建設，讓伊朗回到黑暗時代與石器時代。」

今年2月28日，美國聯手以色列對伊朗首都德黑蘭發動空襲，導致時任伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）死亡，他的兒子穆吉塔巴隨後被任命接替父親的職位。

美國總統川普之前亦曾揚言要把伊朗打回石器時代。

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