中國女大鬧亞航「講中文！ I am China」 疑寫保證書曝光又惹怒網友

網傳在亞洲航空D7809機艙鬧事的李姓中國女子的手寫保證書。（擷取自臉書帳號「斗湖の那些事」）

一名中國女子昨（22）日因不滿空服員不會說中文，在亞洲航空（AirAsia）機上大鬧，並失控叫囂「I am China！」，驚動航警介入。網路傳出她遭航警帶走後，疑寫下保證書，敘述事發過程。不過，她在最後寫下「我獲得了全員的兩次掌聲」，再引爆網友怒火。

綜合媒體報導，該D7809航班原定22日凌晨2時由重慶飛往吉隆坡，該中國女子在座位大聲講電話，被外籍空服員以英語禮貌勸告，不料，女子竟情緒激動反控對方「國際航班，連中文都不會講」，繼而高聲謾罵，最終被航警帶離機艙，航班也因此延誤一個多小時才起飛。

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網上流傳一封疑由該女子所寫的保證書，其自稱由於同行友人在1時50分仍未上飛機，於是她打電話，其右邊的女乘客要她放低聲量，雙方進而發生「簡單的口角」。「旁邊的姐姐就開始用手機錄像拍我。我們上升到人身攻擊，1:58分空少來了並沒有第一時間解決我們的訴求，反而開始拱火、報警。導致我們的矛盾升級。」

「其實事情不大，原本空服安撫我們，幫我們調換座位、刪照片，問題就解決了，但是他沒有起到什麼作用，反而一直說英文。作為國際航班的空服人員失職。我說我來自中國，講中文又致航班延誤了5分鐘，報警反致航班（再延誤）15分鐘，（我最後）被帶走了。」

保證書中也寫道，這件事情「讓我意識到了自己的錯誤」，最後署名李XX，同時聲稱「但是我獲得了全場的兩次掌聲」。

儘管無法確認該封保證書是否該中國女子所寫，但有關內容已引起網友議論，稱「笑死，掌聲是給空少的，不是給妳的」，「『掌聲』是在慶祝她終於離開機艙吧。」另有網友批評「錯字太多」，「她中文看來也好不到哪裡去」。

還有網友留言，「到底是在檢討自己還是檢討別人」，「完全沒有自知之明」，「人不要臉天下無敵」，呼籲官方「禁止入境這些無賴……以免影響馬來西亞」，「馬來西亞不歡迎這種沒素質的人」，「那麼愛中文的話待在你們牆國就好，別到處跑，還到處拉屎。」

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