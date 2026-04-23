伊朗革命衛隊公布登船控制影片 2艘被扣押貨輪最新位置曝

伊朗伊斯蘭革命衛隊公布登船扣留影片，2貨輪最新位置也曝光。（路透）

在美國與伊朗是否繼續談判前景不明之際，荷姆茲海峽不平靜，伊朗伊斯蘭革命衛隊針對試圖通過海峽貨輪進行攻擊，1艘貨輪遭開火攻擊，還有2艘被扣押並引導駛往伊朗海岸，革命衛隊公布登船扣留影片，2艘貨輪最新位置也曝光。

伊朗伊斯蘭革命衛隊22日宣布，當天上午扣押了2艘違規試圖通過荷姆茲海峽的貨船，這2艘船「已被革命衛隊海軍扣押並引導駛往伊朗海岸」。革命衛隊表示，遭扣押的貨輪為巴拿馬旗「法蘭西斯卡號」（MSC Francesca），以及賴比瑞亞旗「伊帕密農達號」（Epaminondas）。

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革命衛隊公布扣押貨輪影片，畫面顯示全副武裝、蒙面的伊朗士兵搭乘小艇接近貨輪，並攀登上船，進持槍進入船艙內，影片內的貨輪為賴比瑞亞旗「伊帕密農達號」。

革命衛隊海軍聲稱2艘船隻「均在沒有必要許可的情況下運作」，最新資訊顯示「法蘭西斯卡號」與「伊帕密農達號」在今早已經被扣至伊朗海岸附近，過去幾個小時以來都沒有明顯的移動。

The Islamic Revolutionary Guards Corps （IRGC） has released footage of the IRGC-N seizure of the two cargo vessels, the MSC Francesca and the Epaminondas, in the Strait of Hormuz earlier today. Per the White House press secretary, U.S. President Donald J. Trump does not consider… pic.twitter.com/p3z0n2sFz6 — OSINTdefender （@sentdefender） April 22, 2026

最新資訊顯示「法蘭西斯卡號」與「伊帕密農達號」在今早已經被扣至伊朗海岸附近。（圖擷自marinetraffic）

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