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    首頁 > 國際

    伊朗革命衛隊公布登船控制影片 2艘被扣押貨輪最新位置曝

    2026/04/23 13:49 即時新聞／綜合報導
    伊朗伊斯蘭革命衛隊公布登船扣留影片，2貨輪最新位置也曝光。（路透）

    伊朗伊斯蘭革命衛隊公布登船扣留影片，2貨輪最新位置也曝光。（路透）

    在美國與伊朗是否繼續談判前景不明之際，荷姆茲海峽不平靜，伊朗伊斯蘭革命衛隊針對試圖通過海峽貨輪進行攻擊，1艘貨輪遭開火攻擊，還有2艘被扣押並引導駛往伊朗海岸，革命衛隊公布登船扣留影片，2艘貨輪最新位置也曝光。

    伊朗伊斯蘭革命衛隊22日宣布，當天上午扣押了2艘違規試圖通過荷姆茲海峽的貨船，這2艘船「已被革命衛隊海軍扣押並引導駛往伊朗海岸」。革命衛隊表示，遭扣押的貨輪為巴拿馬旗「法蘭西斯卡號」（MSC Francesca），以及賴比瑞亞旗「伊帕密農達號」（Epaminondas）。

    革命衛隊公布扣押貨輪影片，畫面顯示全副武裝、蒙面的伊朗士兵搭乘小艇接近貨輪，並攀登上船，進持槍進入船艙內，影片內的貨輪為賴比瑞亞旗「伊帕密農達號」。

    革命衛隊海軍聲稱2艘船隻「均在沒有必要許可的情況下運作」，最新資訊顯示「法蘭西斯卡號」與「伊帕密農達號」在今早已經被扣至伊朗海岸附近，過去幾個小時以來都沒有明顯的移動。

    最新資訊顯示「法蘭西斯卡號」與「伊帕密農達號」在今早已經被扣至伊朗海岸附近。（圖擷自marinetraffic）

    最新資訊顯示「法蘭西斯卡號」與「伊帕密農達號」在今早已經被扣至伊朗海岸附近。（圖擷自marinetraffic）

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