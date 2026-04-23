有預算了！祕魯外長防長請辭抗議 總統急喊：已支付F-16軍購首期款

秘魯代理總統巴卡沙22日證實，已向美國支付了採購24架F-16戰機的首期款，共4.62億美元。（法新社）

秘魯政府22日證實，已向美國支付了採購24架F-16戰機的首期款，共4.62億美元（約新台幣145.7億元）。秘魯代理總統巴卡沙（Jose Maria Balcazar）21日才單方面宣布暫停該軍購案，引發該國外交部長、國防部長雙雙請辭抗議。

綜合媒體報導，這項價值35億美元的採購案早已完成簽署，近日卻產生疑慮。巴卡沙21日否認軍購案已經完成。巴卡沙今年2月才接替上一位被彈劾的總統赫里（Jose Jeri），其代理任期將於7月28日結束。

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祕魯外交部長塞拉（Hugo de Zela）、國防部長狄亞士（Carlos Diaz）22日稍早均表示，巴卡沙的決策將損害秘魯作為貿易夥伴的信譽。

塞拉強調，在祕魯國防委員會（National Defense Council）批准了F-16採購案之後，合約已於20日簽署，首付款理應在22日支付；狄亞士則稱，戰機採購不該是政治操作，「而是攸關國家安全與防衛」。

巴卡沙22日在全國電視演說中改口稱，他早前暗示暫停軍購案的言論遭到「誤解」。他補充，儘管軍購已經取得進展，但大部分資金將由新政府承擔。

此前，巴卡沙就曾單方面取消了原定於17日舉行的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）F-16戰機採購簽約儀式，引發關注。

巴卡沙在距離簽約儀式僅數小時前，臨時宣布取消，引發美國駐秘魯大使納瓦洛（Bernardo Navarro）17日在X平台發文警告：「如果你們言而無信，損害美國利益，請放心，我將代表美國總統川普及其政府動用一切手段，維護美國與我們區域的繁榮和安全。」

納瓦羅22日告訴媒體，首期款已經支付給了洛克希德馬丁公司，首批戰機將於2029年至2030年間交付。

秘魯在2024年10月宣布要汰換老舊的防空機隊，購買新型戰機。秘魯的國家評選會去年選定F-16戰機，參與競標的法國「飆風」（Rafale）與瑞典「獅鷲」（Gripen）雙雙落選，評選會表明，技術與地緣政治是主要考量。

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