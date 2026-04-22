為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    東京巨蛋遊樂園奪命意外！24歲女員工遭夾死 即日起停業接受調查

    2026/04/22 17:34 即時新聞／綜合報導
    日本東京巨蛋城遊樂園驚傳女員工遭夾死事故，宣布即日起暫時營運。（彭博）

    日本東京巨蛋城遊樂園驚傳女員工遭夾死事故，宣布即日起暫時營運。（彭博）

    日本東京巨蛋城遊樂園（Tokyo Dome City Attractions）昨（21）日驚傳致命工安意外，一名24歲女員工在進行設施例行維護時，遭到突然墜落的座椅重壓身亡。

    綜合日媒報導，當地時間昨日上午11時50分，上村正與5名同事針對遊樂設施「飛行氣球（Flying Balloon）」進行每月一次的例行檢查。據警視廳調查，上村當時正站在梯子上作業，原本停在最高處（約10公尺高）的座椅部分突然毫無預警墜落，導致上村瞬間被夾在支柱與座椅之間，動彈不得。

    消防單位獲報後，破壞部分設施結構展開長達5小時的艱難救援，直到下午5時許才將其救出，但上村當時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。離奇的是，啟動該設施通常需透過控制面板操作，但調查指出事發當下並無人觸碰設備。警方目前正朝向安全管理疏失與機械故障等方向，深入調查事發具體原因。

    東京巨蛋城當天緊急發布道歉聲明，並宣布遊樂園區即日起將暫停營業，全面配合事故調查與設施總檢查。

    夾死女員工的遊樂設施「飛行氣球」。（擷取自東京巨蛋城官網）

    夾死女員工的遊樂設施「飛行氣球」。（擷取自東京巨蛋城官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播