東京巨蛋遊樂園奪命意外！24歲女員工遭夾死 即日起停業接受調查

日本東京巨蛋城遊樂園驚傳女員工遭夾死事故，宣布即日起暫時營運。（彭博）

日本東京巨蛋城遊樂園（Tokyo Dome City Attractions）昨（21）日驚傳致命工安意外，一名24歲女員工在進行設施例行維護時，遭到突然墜落的座椅重壓身亡。

綜合日媒報導，當地時間昨日上午11時50分，上村正與5名同事針對遊樂設施「飛行氣球（Flying Balloon）」進行每月一次的例行檢查。據警視廳調查，上村當時正站在梯子上作業，原本停在最高處（約10公尺高）的座椅部分突然毫無預警墜落，導致上村瞬間被夾在支柱與座椅之間，動彈不得。

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消防單位獲報後，破壞部分設施結構展開長達5小時的艱難救援，直到下午5時許才將其救出，但上村當時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。離奇的是，啟動該設施通常需透過控制面板操作，但調查指出事發當下並無人觸碰設備。警方目前正朝向安全管理疏失與機械故障等方向，深入調查事發具體原因。

東京巨蛋城當天緊急發布道歉聲明，並宣布遊樂園區即日起將暫停營業，全面配合事故調查與設施總檢查。

夾死女員工的遊樂設施「飛行氣球」。（擷取自東京巨蛋城官網）

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