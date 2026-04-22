美伊延長停火2商船又遇襲 荷姆茲海峽再添和談變數

4月18日停泊於荷姆茲海峽的油輪與散裝貨輪。就在美國宣布延長停火協議之際，這條關鍵航道卻傳出2艘商船遭伊朗開火攻擊，讓中東和談進程再添不確定性。（美聯社）

就在美國宣布延長對伊朗停火、為談判爭取時間之際，荷姆茲海峽卻再度傳出攻擊事件。2艘商船在關鍵航道遇襲，使原本脆弱的停火安排與後續談判進程再添不確定性。

根據《美聯社》報導，英國海事貿易行動中心（UKMTO）證實，22日上午先後有2艘商船在荷姆茲海峽遭到攻擊。首起事件中，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）砲艇逼近一艘貨櫃船並開火，造成駕駛台損毀；第二艘貨輪隨後亦通報遭到砲擊並被迫停船。伊朗半官方媒體聲稱此舉是合法執行海事法，以對付無視警告的船隻。

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這波海上攻擊發生的時機極為敏感，就在攻擊前夕，美國總統川普才剛宣布無期限延長原訂22日到期的停火協議，試圖讓德黑蘭有時間提出統一的和平方案。然而這場突發的海上衝突，不只是單純的航運受損程度，也讓美方延長停火、爭取談判時間的努力面臨挑戰，使原本試圖降溫的區域局勢再度緊繃。

報導提到，美軍近期曾扣押與伊朗相關油輪並加強海上行動，外界關注此波攻擊是否與相關局勢有關。革命衛隊甚至揚言，將對敵方在該區域的剩餘資產施以毀滅性打擊。

外交斡旋受挫 後續和談面臨嚴峻挑戰

在衝突爆發的同時，巴基斯坦正全力斡旋第二輪伊斯蘭馬巴德和談。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也透過發言人呼籲，期盼延長停火能為美伊雙方創造關鍵的外交空間。

然而雙方分歧依然巨大。報導分析，在美軍表明將持續維持海上封鎖，而伊朗又持續透過武力宣示航道控制權的情況下，接連發生的攻擊事件已讓後續協商面臨嚴峻挑戰，雙方是否能重回談判桌仍是未知數。

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