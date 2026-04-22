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    首頁 > 國際

    控ChatGPT助釀校園槍擊案 佛州總檢察長對OpenAI展開刑事調查

    2026/04/22 17:55 即時新聞／綜合報導
    佛羅里達州總檢察長烏斯梅爾表示，因ChatGPT曾對槍手提供極為具體的犯罪建議，佛州檢察官辦公室已向OpenAI發出傳票，研判AI開發公司是否需為在犯罪行為中提供幫助而承擔法律責任。（美聯社）

    佛羅里達州總檢察長烏斯梅爾表示，因ChatGPT曾對槍手提供極為具體的犯罪建議，佛州檢察官辦公室已向OpenAI發出傳票，研判AI開發公司是否需為在犯罪行為中提供幫助而承擔法律責任。（美聯社）

    美國佛羅里達州總檢察長烏斯梅爾（James Uthmeier）週二宣布，針對去年佛羅里達州立大學發生的2死6傷校園槍擊案，州政府已正式啟動刑事調查。因ChatGPT曾向該名槍手提供詳細的武器與彈藥建議，佛州州檢察官辦公室已向ChatGPT的開發公司OpenAI發出傳票，釐清其是否需為在犯罪行為中提供幫助而承擔法律責任。

    據《路透》報導，這起震驚全美的槍擊案發生於去年4月，當時一名槍手持自動武器在佛州大學校園內開火，造成2人死亡、6人受傷。烏斯梅爾在記者會上表示，根據掌握的紀錄顯示，ChatGPT曾對槍手提供極為具體的犯罪建議，內容涵蓋應使用的槍枝型號、配套彈藥規格，甚至分析特定武器在短距離射擊的殺傷力。

    烏斯梅爾語氣嚴厲地表示：「如果螢幕另一頭的是一個真人，我們現在就會以謀殺罪起訴他。」他強調，佛州州檢察官辦公室已向OpenAI發出傳票，要求其提供相關對話紀錄與技術資訊，以釐清該公司是否應為AI的「行為」負起刑事連帶責任。

    面對佛州政府的刑事指控，OpenAI發言人向美媒回應時表示，槍擊案是一場悲劇，但公司不應為此負責。OpenAI聲稱，在得知事件後已主動將槍手的相關帳號資訊移交給執法部門。該發言人強調，ChatGPT當時提供的僅是網路上廣泛存在的「事實性資訊」，並未涉及鼓勵、推廣任何違法或有害行為。

    隨著生成式AI快速崛起，國際社會對其安全性的擔憂已從失業與假訊息，擴展至更具威脅的刑事犯罪防制。儘管AI公司普遍設有安全機制防止技術被用於規劃犯罪，但此案凸顯了現有規範可能存在漏洞。此案目前已引發全美法律界高度關注。

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