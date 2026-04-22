宇宙95％仍看不見！NASA新望遠鏡將找出數萬行星 直探「隱形世界」

NASA公布新一代「羅曼太空望遠鏡」（Roman Space Telescope）。（法新社）

人類可能即將找到數萬個全新世界。美國航太總署（NASA）21日公布新一代「羅曼太空望遠鏡」（Roman Space Telescope），預計找出數萬顆太陽系外行星，並探索構成宇宙95％的「隱形」暗物質與暗能量之謎。

《法新社》報導，這台造價超過40億美元（約新台幣1260億元）、耗時10年打造的太空觀測儀器，目前正於馬里蘭州戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）展出，最快今年9月由SpaceX火箭送入太空。NASA指出，羅曼太空望遠鏡將為地球提供一張全新的宇宙地圖。

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視場大哈伯百倍 進行全宇宙「人口普查」

這項技術的核心在於廣角視野。雖然羅曼望遠鏡的靈敏度與哈伯（Hubble）相當，但視場寬度足足大了100倍。NASA科學任務局副局長福克斯（Nicky Fox）指出，這款望遠鏡將進行宇宙天體的「人口普查」。系統工程師梅爾頓（Mark Melton）指出，羅曼望遠鏡在運作的第一年，傳回的數據量就將超過哈伯服役36年來的總和。

由於觀測範圍極廣，羅曼太空望遠鏡每天將傳回11TB的海量數據。這使科學家不只能鎖定單一星系，更能大規模揭露數十億個星系與恆星。

除了尋找可居住世界，羅曼望遠鏡另一項任務是研究「看不見的宇宙」。科學界指出，人類目前能看見的物質僅佔宇宙5％，剩餘95％是由暗物質與暗能量組成。這項任務的關鍵不是看得更遠，而是看得更廣，藉此捕捉這些神祕力量留下的物理痕跡。

望遠鏡具備紅外線觀測能力，能捕捉百億年前天體發出的微弱光芒。密西根州立大學助理教授塞利格曼（Darryl Seligman）指出，這將協助科學家計算星系遠離地球的速度，並觀察暗物質在宇宙演化史中如何自我建構。

目前羅曼望遠鏡已準備移往佛羅里達州進行發射前整備。計畫負責人麥恩納里（Julie McEnery）指出，這類大規模掃描可能進一步改變人類對宇宙結構的理解。工程團隊預期，這款儀器未來可能發現人類科學尚未能提出問題的全新現象。

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