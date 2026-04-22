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    今年最大加密貨幣竊案！趁週末偷走近94億 疑北韓駭客下手

    2026/04/22 12:25 編譯謝宜哲／綜合報導
    據受加密貨幣竊取事件影響方透露，北韓拉撒路集團很可能是上週末近3億美元加密貨幣被盜事件的幕後黑手。圖為示意圖。（路透）

    據受加密貨幣竊取事件影響方透露，北韓拉撒路集團很可能是上週末近3億美元加密貨幣被盜事件的幕後黑手。圖為示意圖。（路透）

    據受加密貨幣竊取事件影響方透露，某個聲名狼藉的北韓駭客組織很可能是上週末近3億美元（約台幣94億元）加密貨幣被盜事件的幕後黑手，這是今年已知最大的加密貨幣盜竊案。

    根據《法新社》報導，數位貨幣新聞網站CoinDesk稱，線上投資工具KelpDAO在18日遭到攻擊，損失了約2.9億美元（約台幣91億美元）。這是2026年迄今最大的加密貨幣攻擊事件。

    KelpDAO21日表示，在這次駭客攻擊中由另一家名為LayerZero的加密技術應用程式託管的2台區塊鏈伺服器遭到入侵，導致與以太坊掛鉤的1種加密貨幣代幣被從KelpDAO中盜走。

    LayerZero聲稱，初步跡象表明，此次攻擊很可能是由北韓的拉撒路集團（Lazarus Group）所為。

    LayerZero向用戶保證，此次攻擊不會波及任何其他跨鏈資產或應用程式。

    Nine Blocks Capital Management聯合創始人阿爾斯蘭尼安（Henri Arslanian）今（22）日在1份報告中稱，此事件顯示是拉撒路集團所為。全球沒有任何其他組織，擁有實施此類攻擊所需的專業知識和實力。

    這是近期與北韓有關的又一起類似事件。據聯合國小組稱，北韓利用竊取的加密貨幣，為其核武研發提供資金。

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