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    首頁 > 國際

    廣州麥當勞改掛「牡丹樓」招牌！半天被拆 原因藏驚人暗語

    2026/04/22 11:55 即時新聞／綜合報導
    中國廣州一間麥當勞近日掛上「牡丹樓」的招牌。（擷取自微博）

    中國廣州一間麥當勞近日掛上「牡丹樓」的招牌。（擷取自微博）

    中國廣州一家麥當勞近日爆紅，原來是其大玩粵語諧音梗，掛上「牡丹樓」中文招牌，同時將紅膠凳、大葵扇等懷舊粵式元素搬入店內，迅速成為網紅打卡地點，但「牡丹樓」招牌掛出僅半天即被拆下，令民眾錯愕。該店店員表示，只是快閃活動。

    綜合中媒報導，事發上週末，位於廣州越秀區大塘街的麥當勞掛上了「牡丹樓」的招牌，店內還有90年代的紅色膠凳、大葵扇等布置，令這家美式速食店瞬間充滿「老廣」情懷。有網友笑說，「原來麥當勞真的是粵菜！」結果當天下午，招牌就拆掉了。

    該店店員解釋，這是店裡的「快閃限定」活動，主要是為了替今（22）日即將上市的新品「黑鳳梨漢堡」熱身，產品名稱「黑鳳梨」同樣取自粵語諧音「喜歡你」，與「牡丹樓」的創意一脈相承。

    據了解，麥當勞變「牡丹樓」是一個網路梗，源於在粵語中，麥當勞讀起來像「牡丹樓」。另網傳曾有遊客在廣東向計程車司機詢問餐廳，司機用粵語推薦「牡丹樓」，遊客誤以為是高級粵菜酒樓，結果抵達後發現是麥當勞。

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