見到中國船隻「偷載給伊朗禮物」 川普也驚訝

美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）。（路透檔案照）

美國總統川普21日接受訪問，表示美軍攔下一艘船隻，載著「來自中國要給伊朗的禮物」，他還說德黑蘭大概進行了一些補給。不過，不清楚川普所指的船隻是哪一艘。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）、《南華早報》報導，川普21日上午接受美國財經媒體CNBC《財經論談》（Squawk Box）節目訪問，表示美軍攔下「從中國要給（伊朗）的禮物」，德黑蘭「大概進行了一些補給」，並暗示北京或許在幫忙。

請繼續往下閱讀...

川普說：「我們昨天逮到一艘船，船上載著不是很好的東西，是來自中國的禮物……我有點驚訝」，他接著表示，「我以為我和（中國）習主席已經達成「諒解」（understanding）」。

CNN報導，還不清楚川普指的是哪一艘船，白宮尚未立即提供補充資訊。上週CNN報導，美國情報顯示，中國準備在接下來幾週內，向伊朗運送防空系統。

《法新社》21日報導川普這段訪問指出，川普在一週前曾宣佈，習近平向他保證不提供伊朗武器；他先前也暗示，若北京提供武器給德黑蘭，「將有大麻煩」。

另外，19日遭美軍攔截並登船扣押的貨輪「圖斯卡號」（Touska），也是從中國出發，在阿曼灣的伊朗港口外海被攔下。路透20日引述海事安全消息來源報導，初步研判該艘貨輪上可能載運華府認定的軍民兩用物資，可供軍方使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法