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    日7旬婦錯將秋水仙當行者大蒜誤食身亡 辨別方法：味道與根部顏色

    2026/04/21 22:29 即時新聞／綜合報導
    札幌市保健所說明，本月發生一起7旬婦女錯將秋水仙誤認為行者大蒜的食物中毒死亡案例。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    札幌市保健所說明，本月發生一起7旬婦女錯將秋水仙誤認為行者大蒜的食物中毒死亡案例。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    日本有位70歲女性因誤食有毒植物「秋水仙」，她原是想食用外觀與之相似的北海道特產「行者大蒜」，卻引發食物中毒，不幸身亡。

    札幌電視台》報導，札幌市保健所說明，死者於本月8日將自家庭院中作為觀賞用種植的秋水仙，誤認為行者大蒜並進行烹調食用。翌日被送往醫院，並於10日確認死亡。

    據悉，死者曾向院方表示自己「吃了行者大蒜天婦羅」，但經血液檢驗後，發現體內含有秋水仙所具備的有毒成分。因此，札幌市保健所認定此案為誤食秋水仙所導致的食物中毒。

    札幌市保健所表示，每年春季至夏季期間，皆會發生因誤食有毒野草或觀賞用植物而導致食物中毒的案例。因此特別呼籲民眾，若無法準確判斷植物是否可食用，應遵守「不採摘、不食用、不贈送他人」的原則，以確保安全。

    札幌市保健所也整理出兩者的區別：行者大蒜如其名，帶有大蒜般的氣味，而秋水仙則無氣味。此外，兩者的根部顏色也不同，秋水仙的根部呈現綠色，行者大蒜的根部則是紅紫色。

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