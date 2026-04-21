美媒爆伊朗同意派人談判 范斯將啟程前往巴基斯坦

傳伊朗已經告知調解人，將派遣團隊參加談判，美國副總統范斯也準備啟程前往巴基斯坦。（路透）

隨著停火協議期限臨近，美伊是否會再進行第2輪談判陷入僵局，不過最新消息指出，伊朗已經告知調解人，將派遣團隊參加談判，美國副總統范斯也準備啟程前往巴基斯坦。

據《華爾街日報》報導，雖然德黑蘭方面尚未公開確認是否會派代表參加在巴基斯坦舉行的會談，但據知情人士透露，伊朗已告知地區調解人，將於週二派遣談判小組。

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美國政治新聞網《Axios》指出，3位美國消息人士透露，副總統范斯預計將於週二上午啟程前往伊斯蘭堡，與伊朗就結束戰爭的潛在協議進行會談，談判成員還包括川普特使魏科夫、川普女婿庫希納。

知情人士透露，伊朗方面之所以拖延談判，顯然是因為革命衛隊向談判代表施壓，要求他們採取更強硬的立場，除非美國解除封鎖，否則不進行談判，不過巴基斯坦、埃及和土耳其的調解人敦促伊朗方面參加會議；伊朗團隊一直在等待最高領袖的指示，而指示於週一晚間發出。

報導指出，雖然在如此緊迫的時間內達成全面協議很困難，但如果出現取得進展的跡象，川普也可能同意延長最後期限。

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