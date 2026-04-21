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    原定今年退役！「疣豬」攻擊機痛擊伊朗船艦 美空軍宣布服役到2030年

    2026/04/21 15:02 即時新聞／綜合報導
    伊朗戰爭爆發後，A-10仍在戰場上表現亮眼，美國空軍宣布服役期限延長至2030年。（法新社）

    伊朗戰爭爆發後，A-10仍在戰場上表現亮眼，美國空軍宣布服役期限延長至2030年。（法新社）

    服役近50年的A-10「雷霆二式」（A-10 Thunderbolt II）攻擊機原定在今年退役，不過在伊朗戰爭爆發後，A-10仍在戰場上表現亮眼，美國空軍部長梅因克（Troy Meink）宣布，A-10服役期限延長至2030年。

    據《路透》報導，A-10攻擊機於1977年服役，長期擔負對地支援任務，其機鼻搭載的GAU-8 30公厘機炮，被視為對地打擊的代表性武器，其強大火力與高生存性，被暱稱為「疣豬」（Warthog），20多年來A-10一直被五角大廈列入淘汰名單，擬於今年全面退役。

    不過伊朗戰爭爆發後，A-10仍在戰場上表現亮眼，強大的機頭機砲已用於攻擊荷姆茲海峽的伊朗船艦。對此，空軍部長梅因克在社群媒體上宣布：「我們將A-10『疣豬』平台的服役期限延長至2030年。」他補充說，這次「在國防產業基地努力提高作戰飛機生產的同時，保留了戰鬥力量」。

    空軍內部分人士長期以來一直認為，「疣豬」過於老舊、速度太慢且維修成本過高，若退役，可將騰出資金用於現代化的優先事項，但反對方認為，如果沒有合適的替代機型就裁減A-10機隊，將導致地面部隊缺乏足夠的空中支援。

    同時A-10機隊最集中的基地位於亞利桑那州，當地空軍基地與地方經濟關係密切，同時亞利桑那州也是美國大選據影響力的搖擺州；2021年，亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）成功阻止了前總統拜登一項退役數十架A-10的提案，並在國防立法中加入了阻止任何退役的條款。凱利主張，如果沒有合適的替代機型來執行近距離空中支援任務，就不應該裁減A-10。

    空軍官員也曾警告，維持全部的A-10機隊規模，將加劇維護新型飛機所需的技師短缺問題。不過最新的延期表明，目前這些擔憂再度受到擱置，保持作戰能力才是首要任務。

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