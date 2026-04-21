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    首頁 > 國際

    中國公民在美偷拍「末日飛機」 搭機離境前被捕

    2026/04/21 15:59 即時新聞／綜合報導
    中國公民在美國空軍基地偷拍E-4B「末日飛機」被捕。E-4B示意圖。（法新社）

    中國公民在美國空軍基地偷拍E-4B「末日飛機」被捕。E-4B示意圖。（法新社）

    中國21歲公民梁天瑞（Tianrui Liang，音譯），涉嫌在美國內布拉斯加州奧佛特空軍基地偷拍E-4B「末日飛機」等軍機，本月7日在紐約約翰·甘迺迪國際機場準備搭乘國際航班時被捕。

    《福斯新聞》報導，梁男為蘇格蘭格拉斯哥大學留學生，本次是經由加拿大進入美國，他拿著帶有長焦鏡頭的相機在奧佛特空軍基地外徘徊，當時跑道上停放著軍機，有民眾看到梁男形跡可疑後向當局通報。

    美國聯邦調查局（FBI）文件顯示，梁男坦承自己拍攝了RC-135偵察機、E-4B「末日飛機」，後者又被稱為「空中五角大廈」，是專為核戰爭等極端情況設計的移動指揮中心，具備抗核爆、電磁脈衝（EMP）與網路攻擊的強化防護。

    FBI探員在梁男相機內發現多張在奧佛特空軍基地拍下的照片，他供稱自己是在「planespotter」等網站選擇地點，拍攝軍機是要用來當做個人收藏。

    調查文件指出，美國法律禁止未經基地指揮官允許下拍攝軍事設施，梁男是在明知違法的情況下仍對地面軍機拍照，而且他原先還打算要去奧克拉荷馬州廷克空軍基地拍攝更多照片。

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