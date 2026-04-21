中國男埋伏通風管道9小時竊走680萬元黃金 3次變裝犯案全都錄

小偷得手金飾離去前，被拍下身影。（圖擷取自央視新聞）

中國四川1起竊案近日引起關注。位於1間商場內的金飾店日前價值人民幣140多萬元（約新台幣680萬）的金飾不翼而飛，而商場內未有遭破壞的痕跡。警方隨後逮捕1名竊賊，發現他曾做過該商場的消防管道維修，為了行竊，他事先爬進消防通風管道，潛伏9小時後，換裝進入金飾店，精準切斷店內監視器盜竊。

綜合中媒報導，事發當日上午9時許，金飾店店員開門營業時發現，店內重達1800多克的金飾消失了，根據時價，損失超過人民幣140萬元以上。

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店員表示，金飾店非獨立店面，而是商場內的開放式展示櫃台。每天關店後，店員會把較貴重的金飾收在保險箱裡，一些克數較輕的就留在櫃台上，僅上鎖後用布蓋上。

警方調閱監視器發現，當日凌晨3時14分，1個蒙面黑衣男子赤腳從金飾店隔壁走出來，似乎在找什麼。隨後，他走進金飾店，準確切斷店內電源後，開始瘋狂拿取櫃台內的黃金飾品。

根據警方調查，該名竊賊之前從事該商場的消防管道改造，非常熟悉內部構造，他知道金飾店打烊後，不會把全部黃金鎖進保險櫃，就起了歹念。他在作案前一天晚上，帶著消防圖紙走進商場內1家正在裝修的櫃位，爬到天花板上消防通風管道，潛伏近9個小時，等夜深人靜時，再下來行竊。

為了躲避偵查，他在商場內還3次換裝，並脫掉鞋子，以防留下鞋印。他以為天衣無縫，不料，商場內其他店面的監視器錄下他盜竊的全過程。目前嫌犯已被法院因盜竊罪判處10年6個月徒刑，並處罰金人民幣6萬元（約新台幣28萬）。

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