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    首頁 > 國際

    好大官威！中國國企董事長、總會計師 醉酒搭機還強迫升等

    2026/04/21 14:38 即時新聞／綜合報導
    中國航空器材集團董事長、黨委書記任宇（見圖），不顧總會計師兼黨委趙保輝爛醉仍強行要求搭機並升等。（圖擷自百度百科）

    中國航空器材集團董事長、黨委書記任宇（見圖），不顧總會計師兼黨委趙保輝爛醉仍強行要求搭機並升等。（圖擷自百度百科）

    好大的官威！中國航空器材集團董事長、黨委書記任宇，和公司總會計師兼黨委趙保輝等人，2024年3月21日在德國法蘭克福機場準備搭機時，竟不顧趙保輝喝得酩酊大醉強行要求搭機，導致航班延誤68分鐘，甚至還讓營運該班機的中國國際航空違規將他們升等為頭等艙。

    據《新華社》報導，中共中央紀委公開通報國企高層的離譜行徑，當時任宇、趙保輝和其餘同行人員在機場貴賓室飲酒，在趙保輝喝得爛醉的情況下，任宇強迫中國國際航空讓他們全團搭機，並將他和趙保輝2人升至頭等艙。

    任宇、趙保輝等人返回國後，還隱瞞事實沒有如實通報，中國航空器材集團紀委書記2024年11月了解到情況後也沒有上報。今年3月，中共上級組織對此展開調查，任宇、趙保輝等人仍向國務院國有資產管理委員會提供虛假內容。

    在中共中央纪委國家監委的指示下，最終處分任宇、趙保輝撤銷黨內職務且政務撤職，同行搭機人員、中國航材紀委書記則給予嚴重警告、記大過；放行任宇等人搭機並升等的中國國際航空人員，則是黨內警告並記過。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    中國航空器材集團總會計師兼黨委趙保輝。（圖擷自百度百科）

    中國航空器材集團總會計師兼黨委趙保輝。（圖擷自百度百科）

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