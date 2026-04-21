偷偷來！中國出發伊朗貨輪被美扣押 消息人士：疑載運軍商兩用貨品

從中國駛向伊朗港口的貨櫃輪「圖斯卡號」19日因拒絕遵守封鎖令，遭美軍驅逐艦開火並扣押。（歐新社資料照）

懸掛伊朗旗幟、從中國駛向伊朗港口的貨櫃輪「圖斯卡號」（Touska）19日因拒絕遵守封鎖令，遭美軍驅逐艦開火並扣押。消息人士20日透露，圖斯卡號可能載運被華府認定具軍事用途、有助提升軍事潛力的軍商兩用貨品。

美軍中央司令部（CENTCOM）19日發布聲明，圖斯卡號穿越北阿拉伯海，在前往伊朗阿巴斯港路程中，遭美軍飛彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）攔截。對此，伊朗軍方揚言將迅速回應，伊朗媒體則稱無人機已對美方多艘船艦發動攻擊。

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路透報導，不願具名的華府消息人士證實，初步評估結果顯示，從中國駛向伊朗港口的圖斯卡號極可能載運軍商兩用貨品。船舶追蹤網站MarineTraffic的數據指出，圖斯卡號隸屬於受到美國制裁的伊朗國營「伊朗伊斯蘭共和國航運公司」（IRISL）旗下子公司Rahbaran Omid Darya。

其中1名消息人士稱，圖斯卡號此前就曾運送被認定為軍商兩用貨品的貨物。消息人士並未透露具體貨物細節。美軍中央司令部已將部分金屬、導管和電子零件列入具軍事用途且可能遭扣押的清單。

伊朗半官方媒體「伊朗學生通訊社」（ISNA）報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」指控美方違反停火協議，警告很快就會對這起「武裝劫掠」展開報復。半官方「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim）則稱，已向美軍船艦發射無人機。

1名消息人士稱，圖斯卡號的船員包括1名伊朗籍船長和數名伊朗籍船員，但目前無法確認是否所有船員都是伊朗公民。另2名消息人士則補充，「伊朗伊斯蘭共和國航運公司」受伊朗革命衛隊控制，船員通常由伊朗公民組成，有時也會僱用巴基斯坦籍船員。

根據美國地理空間數據分析公司SynMax提供的衛星資料，圖斯卡號於今年3月25日在中國太倉港附近被發現；3月29日至30日抵達中國南部的高欄港；在高欄港裝載貨櫃後，圖斯卡號於4月11日至12日停靠馬來西亞巴生港附近，持續裝載貨櫃；4月19日抵達阿曼灣時，船上已滿載貨櫃。

華爾街日報報導，圖斯卡號所屬的伊朗Rahbaran Omid Darya公司，2025年間就利用旗下另2艘貨櫃輪，從中國運送了1000噸用於伊朗中程飛彈固體推進劑的原料。目前美國尚未透露，美軍是否在這艘長達965英尺（294公尺）的貨櫃輪上發現了什麼物品，也不清楚圖斯卡號為何要試圖突破封鎖。

總部位在美國的政策組織「聯合反對核子伊朗」（United Against Nuclear Iran）高級顧問、退役美國海軍軍官布朗（Charlie Brown）直指，圖斯卡號試圖突破封鎖，代表它運載著「對伊朗有價值的東西」，因此「肯定是值得冒險的」。

中國外交部發言人郭嘉昆19日針對外媒詢問此事時說，荷姆茲海峽局勢敏感複雜，中方對美方強制截停有關船隻表示關切。但當媒體進一步詢問圖斯卡號裝載什麼貨物，郭嘉昆卻沒有作答。

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