美伊談判蒙上陰影 伊朗議長：川普想挑起戰火製造藉口

伊朗國會議長卡利巴夫指出，川普試圖將這張談判桌在他的想像中變成一個「投降桌」，或者是為重新挑起戰爭找藉口。（路透）

中東局勢仍動盪，美國與伊朗談判前景不明，美國有意啟動第二輪談判，但伊朗並未說明是否會參加。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）20日在社群表示，川普試圖將談判桌變成他一廂情願認為的「投降桌」，為挑起戰火製造藉口；伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也指控，美國的行為與外交手段出現矛盾。

綜合外媒報導，伊朗國會議長卡利巴夫20日在社群媒體「X」發文指出，川普試圖將這張談判桌在他的想像中變成一個「投降桌」，或者是為重新挑起戰爭找藉口。卡利巴夫強調：「我們不接受在威脅陰影下所進行的談判，在過去的兩週內，我們已經準備好在戰場上亮出新的牌。」

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伊朗外交部長阿拉奇在與巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）的電話中表示，伊朗會考慮所有面向，並決定如何繼續前進。

針對美伊談判，伊朗外交部也提到，伊朗感謝巴基斯坦在停火談判中扮演的調解者角色，但美國的「挑釁行為」和持續違反停火協議的行為，是繼續進行外交努力的主要障礙，並強調，伊朗「目前」沒有與美國重新接觸的計畫。

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