美國會議員示警：中國不擇手段竊取美國AI技術

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會16日舉行聽證會，議員和多位專家在會中警告，中國正透過晶片走私、非法轉運、模型蒸餾（model distillation）攻擊和竊取商業機密等方式，試圖繞過美國出口管制，縮小與美國在AI領域的差距。（彭博資料照）

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會16日舉行「中國竊取美國人工智慧（AI）優勢的行動」聽證會，與會議員和多位專家在會中警告，中國正透過晶片走私、非法轉運、模型蒸餾（model distillation）攻擊和竊取商業機密等方式，試圖繞過美國出口管制，縮小與美國在AI領域的差距。

《美國之音》報導，該委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）在開場發言中表示，中國獲取美國先進AI晶片的行動已經成為美國執法機構面臨的普遍威脅，就在今年3月，美國司法部公布了一起總價25億美元的晶片走私案，這可能是美國史上最大規模的出口管制違規案。

請繼續往下閱讀...

穆勒納爾說，被指控的走私者透過東南亞轉運美國晶片，並用吹風機移除伺服器序號標籤、偽造包裝箱和假伺服器，以掩蓋晶片已經流入中國的事實，強調「美國必須在AI競賽中維持決定性的領先地位，我們不能接受北京主導這項技術的未來」。

穆勒納爾表示，根據該委員會發布的新報告，中國的AI生態體系目前仍高度依賴美國和其盟友提供的技術，中國晶片製造商仍依賴西方的半導體製造設備來生產先進晶片，中國AI企業依賴美國晶片訓練最先進的大模型，中國AI實驗室甚至依賴西方AI模型來開發自己的產品。

穆勒納爾批評：「為了在AI競賽中追趕，美國出口管制允許買到的，中國企業會去買；買不到的，他們就去偷。」

出席聽證會的美國智庫「銀杉政策加速器」（Silverado Policy Accelator）主席阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）警告，中國企業正透過東南亞取得被禁止出口的美國晶片，並利用海外資料中心和雲端服務繞過美國出口管制。

阿爾佩洛維奇指出：「向中國提供最先進的AI晶片，就相當於在登月競賽期間向蘇聯出售火箭。1962年，沒有人會為了商業回報，就把我們最頂尖的火箭技術，甚至次好的技術授權給莫斯科，或者抱著這會讓蘇聯對我們的航太技術產生依賴這種荒謬的想法。」

除了晶片走私，多名證人也在聽證會指出，中國獲取美國AI優勢的方式正逐漸轉向竊取軟體和模型。美國智庫「優先政策研究所」（AFPI）AI政策主管馬哈穆德（Yusuf Mahmood）表示，中國企業正對美國AI平台發動「工業規模」的模型蒸餾攻擊，即透過大量調用美國AI系統輸出結果，來訓練自己的模型。

馬哈穆德警告，美國AI實驗室還面臨模型權重（model weights）被盜、訓練資料遭到「資料投毒」（data poisoning）和內部人員洩密等風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法