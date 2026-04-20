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    基輔超市槍擊案再添1死！累計7人喪生 烏克蘭當局朝「恐攻」偵辦

    2026/04/20 21:17 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭首都基輔上週六（18日）發生震驚社會的隨機殺人案，至今已造成7人死亡，另有7人受傷。（美聯社）

    烏克蘭首都基輔上週六（18日）發生震驚社會的隨機殺人案，至今已造成7人死亡，另有7人受傷。（美聯社）

    烏克蘭首都基輔上週六（18日）發生震驚社會的隨機殺人案，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）週一（20日）證實，一名傷患在醫院傷重不治，使該事件罹難人數增加至7人。

    據《路透》報導，這起隨機殺人事件發生在基輔林木茂盛的霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi）。一名出生於俄羅斯的槍手手持自動步槍，在街頭對行人無差別開火後，挾持一名人質並將自己反鎖在一家超市內，與警方展開對峙，現場氣氛一度極度緊張，最終特警採取行動將其擊斃。

    克里契科在Telegram上表示，「一名傷者送醫時傷勢極度嚴重，醫護人員奮力搶救仍回天乏術。」

    克里契科指出，目前仍有包含1名兒童在內的7名傷者住院接受治療，其中4人傷勢危急，正在加護病房觀察。這類大規模隨機槍擊事件在烏克蘭境內極為罕見，烏克蘭國家安全局（SBU）已介入調查，並將此案定調為「恐怖主義行為」處理。警方表示，目前尚未釐清槍手的犯案動機。

    烏克蘭內政部長克里門科（Ihor Klymenko）針對此案發表聲明，指出這起慘劇已引發社會對於民眾自衛權，以及槍手如何取得槍枝許可證的高度關注。執法部門正全面清查槍手的背景與武器來源，以確認是否存在行政疏失或非法管道。

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