伊朗政壇大地震！革命衛隊總司令強硬奪權 溫和派外長遭邊緣化

革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）。（法新社）

美伊停火協議屆滿在即，伊朗內部權力重心出現明顯變化。根據華府智庫最新報告指出，伊朗革命衛隊（IRGC）已實質主導德黑蘭的軍事與談判決策，不僅強硬要求封鎖荷姆茲海峽，也將原本傾向與美方協商的溫和派官員邊緣化。

據《紐約郵報》報導，華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War，ISW）指出，革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）及其親信被指已主導伊朗核心決策運作。這項轉變從伊朗近期至少襲擊3艘試圖通過荷姆茲海峽的船隻，以及拒絕參與本週美伊和平談判中可見一斑。

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報告分析，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）等溫和派人士已遭排擠。阿拉奇原本在週末與川普政府達成開放海峽的共識，但遭革命衛隊以美國封鎖伊朗港口為由強硬否決。

報告指出，瓦希迪已獲國家安全委員會秘書左加德（Mohammad Bagher Zolghadr）支持，後者同時也是革命衛隊資深成員，並被派往監督談判代表團，確保其遵循革命衛隊及伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的指令。據悉，左加德曾向軍方高層投訴，指責阿拉奇在談判中展現過度彈性，最終導致代表團被召回德黑蘭。

ISW表示，瓦希迪目前已成為僅次於最高領袖的二號人物，其影響力甚至超越國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。儘管川普政府曾宣稱，透過軍事打擊已促使伊朗政權出現轉變，但目前實權仍掌握在立場強硬的武裝力量手中。

報告指出，在美以空襲擊沉逾150艘伊朗正規海軍艦艇後，革命衛隊的快艇部隊已成為該水域的主要戰力。截至19日，波斯灣仍有數百艘船隻受阻。

由於溫和派缺乏實質權力影響決策，外界憂心美伊談判恐難取得進展。隨著停火期限逼近，這場脆弱的和平是否延續，仍充滿變數。

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