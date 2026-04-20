維特齊訪台專機遭總理駁回 捷克在野黨主席批狹隘、前總理質疑迎合中國

捷克參議院議長維特齊（左）計畫6月訪台，總理巴比斯不批准提供專機，理由是憂心捷克在中國的商業利益受損。圖為去年6月維特齊在X社群平台上發布與我副總統蕭美琴的合照。（資料照）

捷克參議院議長維特齊計畫6月訪台，總理巴比斯不批准提供專機，理由是憂心捷克在中國的商業利益受損。在野黨人民民主黨主席庫普卡稱此舉「狹隘」，並強調與台灣的合作對捷克經濟具重要意義；前總理費亞拉更質疑巴比斯是否在迎合中國。

維特齊（Miloš Vystrčil）在2020年首次訪問台灣，在立法院演說時表示：「我是台灣人」，引起廣大迴響。維特齊的演講鼓勵其他西方國家的議員訪台，此後維特齊多次收到台灣的邀請，如今他決定再度前往。

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維特齊預計6月初訪台，是否能使用政府專機在捷克政壇引起激烈辯論。體育部長什佳斯特尼（Boris Šťastný）在社群平台X上表示，政府一致決定拒絕提供專機。

巴比斯（Andrej Babiš）19日在社群媒體發布一段影片並表示：「我們沒有批准維特齊去台灣的官方專機。我們不會採取（前眾議院議長）艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）與維特齊那樣破壞我們在中國商業利益的政策。斯柯達（Škoda）汽車已經無法在中國銷售。」

人民民主黨（ODS）主席庫普卡（Martin Kupka）稱此舉為「狹隘」，是政府的「刁難」，並強調與台灣的合作對捷克經濟具重要意義。「我們不僅有中央計畫的燃油價格，如今連最高憲政官員的出國行程也由總理辦公室監督」。

捷克媒體Blesk.cz報導，巴比斯18日出席一場在布拉格霍多夫（Chodov）的活動時，分享對維特齊即將出訪台灣的看法指出，「我們對中國的政策與（法國總統）馬克宏（Emmanuel Macron）、（義大利總理）梅洛尼（Giorgia Meloni）與所有北約與歐盟盟友一致。這些政治人物其實已經破壞了我們企業在中國的生意」。

前總理費亞拉（Petr Fiala）批評巴比斯的決定，質疑巴比斯是否在迎合中國。前總理托波拉內克（Mirek Topolánek）亦表示對巴比斯的極度不滿，直接稱巴比斯為「混帳」。

捷克媒體「尊重報」（Respekt）日前報導，巴比斯正考慮6月訪問中國，藉此改善雙邊關係並達成商業協議。而維特齊訪台可能讓此事變得複雜。北京不僅可能對維特齊的訪問感到不滿，也對他的訪台時間不悅，因為可能與6月4日天安門事件紀念日重疊。

捷克政府仍批准其他使用政府專機的行程，包括巴比斯訪問越南、菲律賓，以及中亞國家。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）也計劃訪問多個歐洲國家，但未列入前往土耳其參加北約峰會的航班名單。

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