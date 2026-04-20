為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    旅韓看過來！ 大韓航空5月燃料附加費飆漲7倍

    2026/04/20 17:15 編譯魏國金／台北報導
    大韓航空5月再度調漲燃料附加費。（路透）

    大韓航空5月再度調漲燃料附加費。（路透）

    中東緊張未見緩和，荷姆茲海峽的通行仍受阻，致使亞洲最大航空公司之一的大韓航空（Korean Air）準備5月再度調漲燃油附加費用，漲幅約為2月底伊朗衝突爆發前7倍之多。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據大韓航空的公告，從仁川國際機場飛往中國大連、日本福岡等週邊城市的短途單程燃料附加費約7.5萬韓元（台幣1605元），從之前的1萬0500韓元（台幣225元）上漲。

    從仁川飛往紐約、達拉斯與亞特蘭大等美國主要城市的長途航線，燃料附加費則從2月的7.65萬韓元（台幣1637元）飆漲至56.4萬韓元（1.2萬台幣）。大韓航空官網顯示，5月仁川至紐約單程經濟艙票價約165萬0900韓元（3.54萬台幣）。

    2025年，大韓航空乘客量達1650萬人次，為亞洲最大航空公司之一。

    不僅是大韓航空，全球航空公司目前面臨成本飆漲的挑戰，並紛紛採取調漲燃料附加費、減少航班，以及調漲行李費等因應措施，以緩解油價飆漲衝擊。該狀況顯示，如果未來中東緊張沒有降溫，全球乘客可能必須面臨機票價格節節上漲的局面。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播