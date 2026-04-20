旅韓看過來！ 大韓航空5月燃料附加費飆漲7倍

大韓航空5月再度調漲燃料附加費。（路透）

中東緊張未見緩和，荷姆茲海峽的通行仍受阻，致使亞洲最大航空公司之一的大韓航空（Korean Air）準備5月再度調漲燃油附加費用，漲幅約為2月底伊朗衝突爆發前7倍之多。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據大韓航空的公告，從仁川國際機場飛往中國大連、日本福岡等週邊城市的短途單程燃料附加費約7.5萬韓元（台幣1605元），從之前的1萬0500韓元（台幣225元）上漲。

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從仁川飛往紐約、達拉斯與亞特蘭大等美國主要城市的長途航線，燃料附加費則從2月的7.65萬韓元（台幣1637元）飆漲至56.4萬韓元（1.2萬台幣）。大韓航空官網顯示，5月仁川至紐約單程經濟艙票價約165萬0900韓元（3.54萬台幣）。

2025年，大韓航空乘客量達1650萬人次，為亞洲最大航空公司之一。

不僅是大韓航空，全球航空公司目前面臨成本飆漲的挑戰，並紛紛採取調漲燃料附加費、減少航班，以及調漲行李費等因應措施，以緩解油價飆漲衝擊。該狀況顯示，如果未來中東緊張沒有降溫，全球乘客可能必須面臨機票價格節節上漲的局面。

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