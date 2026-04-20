和談卡關？ 伊朗總統批美國「背叛外交精神」 二輪談判恐泡湯

伊朗總統裴澤斯基安。（路透社）

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）週一（20日）表示，應採取一切理性與外交手段緩解與美方的緊張局勢。然而，他也強調在與華府交往時，保持警惕與不信任是「必要的」。隨著美方談判代表抵達巴基斯坦，德黑蘭方面對於是否開啟第二輪對話仍持保留態度，區域和平前景堪憂。

據《路透》報導，伊朗國營伊朗通訊社（IRNA）指出，儘管裴澤斯基安對外交降溫抱持開放態度，但伊朗國營電視台引述匿名知情人士消息稱，由於美國提出「過度且不合理」的要求，加上立場反覆，德黑蘭目前並無計畫進行第二輪談判。美方代表團預計今日抵達巴基斯坦，但截至目前為止，伊朗尚未宣布是否派遣代表團參與會談。

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雙方目前的僵局核心在於荷姆茲海峽的控制權。伊朗正加強對該海域航運的管控，而美國則持續對伊朗港口實施海上封鎖。當地時間週日（19日），美軍更直接扣押了一艘企圖突破封鎖線的船隻，此舉引發德黑蘭強烈不滿。裴澤斯基安痛批，「美國的封鎖行動顯示華府正重蹈覆轍，並再度背叛外交精神。」

目前美伊雙方互控對方違反停火協議。隨着週三截止日期逼近，華府與德黑蘭在談判桌外的軍事對峙恐將升級。分析人士認為，若第二輪談判宣告破裂，波斯灣地區的封鎖與反封鎖行動將更加劇烈。

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