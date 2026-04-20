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    開火攔截！美軍扣押伊朗貨船 專家：恐成「戰利品」

    2026/04/20 17:45 編譯陳成良／綜合報導
    美軍伯克級神盾驅逐艦斯「史普魯恩斯號」（USS Spruance）於北阿拉伯海攔截伊朗籍貨輪「圖斯卡號（Touska）」。（路透）

    美軍伯克級神盾驅逐艦斯「史普魯恩斯號」（USS Spruance）於北阿拉伯海攔截伊朗籍貨輪「圖斯卡號（Touska）」。（路透）

    美軍驅逐艦19日在國際海域開火並扣押伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska）。法律專家指出，根據國際戰爭法規，這類被查扣的民用商船最終可能被視為「戰利品」直接沒收。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起行動涉及美軍部隊搭乘直升機垂降登船。報導指出，此舉顯示美方海上行動正從攔阻轉向實體介入，相關人事與物資的處置方式已引發法律界高度關注。

    專家指出，相關討論集中在「捕獲法」（Prize Law）的應用。法律專家解釋，在武裝衝突期間，交戰國有權在公海攔截並搜索涉嫌支援敵方的商船。

    若證實船隻載有禁運物資，該船隻及其貨物可經由法律程序判定為「戰利品」。這意味著原本屬於企業的民用資產，其所有權將直接轉移給扣押國。

    船不只被帶走 「所有權」也可能改變

    除了船隻去向，船員的命運也成為關注焦點。報導指出，美軍在控制船隻後將對船員身分進行審核。根據身分與國籍的不同，這些船員可能面臨遣返、拘留，甚至在特定條件下被視為「戰俘」處置。

    目前美方尚未公布該貨船具體載運的物資清單。報導提到，若船上被搜出先進武器零件或大量制裁物資，將進一步補強沒收該船的法律依據。

    儘管美方強調行動符合國際法，但伊朗方面尚未對此進行正式談判。報導引述觀察家指出，若美軍常態化執行此類行動，恐引發區域內的對等回應。

    目前該貨船正被押往特定港口。報導分析指出，相關法律判決將成為評估未來國際海域衝突環境下，民用資產生存底線的重要指標。

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