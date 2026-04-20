不開火也能封鎖！美軍逼23艘船掉頭 中東航道控制力升溫

美國海軍堪培拉號（LCS 30）獨立級濱海戰鬥艦近日於阿拉伯海執行巡邏任務。（圖擷取自美國中央司令部）

美軍針對伊朗的海上封鎖正對航運行為產生可觀察的影響，目前已有至少23艘船隻因美方攔阻或警告而被迫轉向。這項進展指出美軍在未直接開火的情況下，正逐步擴大對中東關鍵航道的影響力與通行壓力。

根據軍事媒體《Army Recognition》報導，美軍近期加強對伊朗港口周邊海上交通線的監控。報導指出，隨著封鎖行動升溫，航運業者的行為出現連鎖反應，部分船隻在進入威脅區域前便選擇預先迴避，形成某種程度的「自我撤離」。

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不開火的封鎖 海上拒止效應浮現

這項行動的核心在於「低衝突、高壓迫」的戰術運用。美軍並非依賴武力擊沉，而是透過廣播警告、即時監控與戰術攔截，促使目標船隻自行放棄航線。

分析指出，這種戰略目標是建立「海上拒止」（Sea Denial），透過對關鍵貿易節點的物理與心理壓制，對伊朗相關航運流動形成壓縮效果。這類戰術讓美軍在維持低度衝突的同時，實質提升了對區域貿易流向的干預能力。

數據指出，目前被迫轉向的船隻數量已從先前的21艘增加至23艘。報導指出，美國中央司令部（CENTCOM）正持續強化封鎖力道，範圍不限於石油運輸，也包含可能支援伊朗軍事行動的物資船舶。

這種針對性封鎖正壓縮伊朗相關海上運輸活動空間。分析認為，當越來越多船隻選擇繞道，伊朗的港口吞吐與物資輸入將面臨停滯，進而產生經濟壓力。

儘管封鎖效應顯著，美方仍持續評估相關行動對全球供應鏈的壓力。報導指出，隨著暫時停火協議即將屆滿，美軍是否會將攔截行動進一步升級，仍取決於中東局勢演變。

目前美方現階段目標是透過控制海上交通線，換取外交談判上的籌碼。報導指出，相關發展方向仍待觀察，以評估封鎖行動對區域局勢的長遠影響。

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