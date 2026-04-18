醫療手套漲40％！戰爭擾亂供應 醫院拉警報

馬來西亞手套製造商Top Glove工廠內，工作人員檢查剛生產完成的醫療手套。隨著中東戰事擾亂石化與相關原料供應鏈，醫療手套價格已上漲約40%，醫療體系開始關注後續供應壓力。（路透）

醫療手套價格正在上升，而且幅度不小。隨著中東戰事影響原料供應，用於醫療用途的手套價格已上漲約40%，醫療體系開始關注後續供應狀況。

根據《路透》報導，這波價格變動與手套製造所需原料短缺有關。目前一盒1000只手套價格約29美元（約合新台幣913元），若供應鏈持續受影響，部分地區可能在5月出現供應吃緊。

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醫療手套的原料來源不只一種。除了天然橡膠外，醫療體系大量使用的丁腈（Nitrile）手套，其材料來自石化產品；即使是天然橡膠手套，在製程中也需要多種化學原料配合。

報導指出，隨著戰事衝擊能源與石化供應鏈，這些關鍵材料價格同步上升。業界人士表示，部分相關原料成本已上漲約50%，使製造商不得不調整售價。這也讓價格上漲的壓力，從原料端一路傳導到成品。

在使用端方面，醫療機構已開始留意價格與供應變化。

《路透》引述醫院與採購端說法指出，手套是每一項醫療程序都必須使用的基本耗材，一旦供應出現問題，將直接影響醫療服務。不過，目前多數醫療機構仍依賴疫情期間建立的庫存，短期內尚未出現斷貨。

業界普遍預期，若原料與物流持續受戰事影響，價格與供應壓力可能延續一段時間。

報導指出，目前市場仍在觀察原料供應與運輸狀況變化，相關影響已逐步反映在醫療用品價格與供應情形上。

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