高市早苗上台首次！日本自衛隊護衛艦「雷」 17日通過台灣海峽

圖為2020年8月間，美國航艦「雷根號」（右）、油彈補給艦「約翰艾利克森號」（中）和日本海上自衛隊「村雨級」護衛艦「雷」，在沖繩南方海域進行補給訓練。（圖取自美軍太平洋艦隊臉書）

海上自衛隊護衛艦「雷」17日通過台灣海峽。日媒報導，這是海自艦艇第4次通過台灣海峽，前3次為2024年9月、2025年2月及同年6月之後。「雷」號通過台灣海峽後，將前往南海，參加美國與菲律賓的聯合軍事演習。這也是高市早苗政府上台以來，首次派遣護衛艦通過台灣海峽。

讀賣新聞報導，去年11月高市早苗首相在國會就「台灣有事」發言，引發中國反彈以來，這是海自艦艇首次通過台灣海峽。日本雖在尋求與中國對話、改善日中關係，但此舉也在表明日本對於重視國際法上「航行自由」立場毫不動搖。

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報導指出，過去3次通過大約每隔數月進行一次，而此次相隔約10個月。原因在於高市的國會答辯後，中國展開國際「輿論戰」，批評該發言暗示日本將以武力介入台海問題，日本方面為避免被利用，對於通過時機進行了審慎評估。

由於高市在這段期間，利用與外國領袖會談的機會，向主要國家領袖說明日中關係現狀及日本立場，日方判斷重啟通過的條件已經具備。美國也一貫主張台灣海峽屬於國際水域，擁有航行自由，並持續讓本國軍艦通過。

海自「雷」號隸屬於第1水上部隊，也是自衛隊為實施「2026年度印度太平洋方面派遣」（IPD26）的參與護衛艦之一，今年派遣部隊由3個水面艦部隊，以及潛水艦部隊、航空部隊、派遣登檢部隊及派遣設施部隊所組成。時間從4月13日至9月16日，主要是為了實現「自由且開放的印度太平洋」，透過向印度太平洋地區各國派遣艦艇，並與同樣在該地區部署艦艇的各國海軍等進行聯合訓練。「雷」號將前往南海參與美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。

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