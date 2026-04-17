整頓「幽靈外賣」！中國開鍘拼多多等7電商平台 重罰166億餘元

圖為2024年10月17日，「美團」外送員在北京1座購物商場領取客戶訂購的餐點。（路透檔案照）

為整頓網路餐飲外賣造假亂象，中國市場監管總局17日以違反食物外送安全規定為由，宣布開鍘包括「拼多多」與「美團」等7家電商平台，總計罰款與沒收人民幣35.97億元（約台幣166.38億元）。

中國官媒「央視新聞」過去曾踢爆中國網路餐飲外賣店家亂象，發現外送平台上的許多高評價外賣餐飲商家，是「照騙」式的幽靈店，從地址到營業執照與食品經營許可證「攏係假」，有些店家甚至還開在回收廠旁，衛生堪慮。

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此番遭行政處罰的7家電商平台，包括上海尋夢信息技術有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美團）、北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司（京東）、上海拉扎斯信息科技有限公司（原餓了麼，現淘寶閃購）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘寶網絡有限公司（淘寶），以及浙江天貓網絡有限公司（天貓）。

報導中指出，這些電商平台除了被責令改正違法行為、暫停新增蛋糕店鋪3至9個月不等，以及共計被罰款與沒收約人民幣36億元外，7家業者的企業法定代表人與食品安全總監，也被合計罰款人民幣1968.74萬元（約台幣9107.54萬元）。

中國市場監管總局說，根據調查，挨罰的7家電商平台，未能確實履行嚴格審核把關其平台上的餐飲商家的相關許可與證照的義務、未能對侵害消費者權益的轉單採取必要措施，以及其企業高層未能善盡其職。

拼多多、美團、抖音與阿里巴巴，尚未對遭罰置評。

中國外送市場在過去12個月的競爭異常激烈，電商巨頭阿里巴巴與京東，以發折扣券與直接打折等方式爭奪市占率；號稱1小時內送達的「即時零售」大戰，不僅擠壓企業利潤，也引發監管單位關注，當局此前就曾多次警告外送業者，不該搞內卷式競爭（低價比爛競爭）。

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