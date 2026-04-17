緬甸宣布翁山蘇姬減刑 聯合國籲立刻無條件釋放

緬甸民主運動領袖翁山蘇姬。（路透檔案照）

遭囚禁的緬甸民主領袖翁山蘇姬今天獲當局縮短刑期後，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）呼籲緬甸政府立即無條件釋放翁山蘇姬。

法新社報導，圖克在社群媒體平台X發文說：「自政變以來，包括國務資政翁山蘇姬在內所有受到不合理拘禁的人，必須立刻無條件獲釋。對緬甸全體人民無止境的暴力必須終止。」

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另據路透社報導，高齡80歲的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）因多項罪名被判27年刑期，其中包括煽動、貪汙、選舉舞弊及違反國家機密法等。她的盟友表示，這些罪名是出於政治動機，旨在使她無法繼續參政。

翁山蘇姬的律師指出，她的刑期減少了1/6，但目前尚不清楚這位諾貝爾和平獎得主是否能以軟禁方式服完剩餘刑期。

緬甸國營媒體稍早報導，新任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）批准特赦前總統溫敏（Win Myint）在內等4335名囚犯，這是當局過去6個月來第3次宣布這類舉措。

翁山蘇姬獲減刑是敏昂萊所頒布特赦令的一部分，他2021年領導軍事政變推翻溫敏與翁山蘇姬的民選政府，導致緬甸陷入持續至今的全國性內戰。

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