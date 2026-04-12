伊朗「影子銀行」代購武器零件 外媒：逾1500億透過香港公司流通

外媒分析指出，香港因註冊公司門檻低、資金流動快，已成為伊朗規避美方制裁、進行隱密貿易的樞紐。（路透檔案照）

1家公司被列入制裁名單後，很快在香港換個名字重新成立，繼續採購設備並轉移資金。外媒報導指出，在制裁之下，相關資金仍透過這類公司持續流動，這種模式被視為伊朗規避美方經濟制裁的運作方式之一。

據《華爾街日報》報導，美國財政部一項分析發現，2024年與伊朗「影子銀行」活動相關的資金中，有高達48億美元（約新台幣1536億元）是透過香港實體進行交易。報導指出，香港在相關資金流動中扮演重要角色，並持續受到美方關注。美方官員指出，部分資金被認為流向包括伊朗革命衛隊（IRGC）在內的多個受制裁單位。

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運作如同「打地鼠」 被制裁後迅速換名

美方形容，這類公司的運作模式如同「打地鼠」。報導引述案例指出，一名德黑蘭貿易商被控利用香港前端公司，為伊朗飛彈計畫採購價值超過100萬美元（約新台幣3200萬元）設備。即便該公司被美國列入黑名單，相關網絡仍能迅速在香港註冊新的公司名稱，持續採購生產「見證者」（Shahed）攻擊無人機所需的關鍵零件，相關公司結構不斷更換名稱與登記資料，使追查難度提高。

報導指出，相關物資仍持續透過不同管道流向伊朗。雖然中方未公開向其出售軍武系統，但卻有大量火箭燃料前驅物、無人機與飛彈零件流往德黑蘭。美方官員指出，部分透過香港空殼公司轉移的資金，最終用於支撐伊朗革命衛隊等單位的運作。由於香港並不承認他國的單邊制裁，這類行為在當地面臨的法律限制相對有限。

為了阻斷這條供應鏈，美國近期採取了新的因應措施。報導說，美方正鎖定協助公司設立與登記的代辦業者及其地址，試圖透過增加私營部門的法規成本，提高走私者的偵測風險。此外，美國國務院已懸賞高達1500萬美元（約新台幣4.8億元），徵求能有效瓦解相關網絡的情報。目前相關動向持續受到觀測，實際影響仍有待釐清。

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