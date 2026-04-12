談判破局後川普出招！暗示美軍將全面管控荷姆茲海峽

美伊談判確認未達共識，美國總統川普12日轉發一篇文章，內容將下一步行動指向荷姆茲海峽。（法新社）

美伊談判確認未達共識，美國總統川普12日轉發一篇文章，內容將下一步行動指向荷姆茲海峽。相關發文出現在雙方於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德進行超過21小時會談、但未取得結果之後，引發各界對海上動態的觀測。

《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）報導指出，川普分享的文章來自美國新聞網站《Just the News》，文中提到美國海軍可對進出荷姆茲海峽的船隻進行管控。該內容宣稱美軍可重新運用先前對付委內瑞拉的戰略。目前白宮並未就相關轉發內容另行說明。

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美國副總統范斯11日在會談後表示，美方已提出方案，目前仍待伊朗方面回應。伊朗外交部則發表聲明說，談判過程存在不信任感，相關立場並未改變。

多家媒體報導指出，部分議題討論過程氣氛緊張，特別是涉及海峽通行與相關管理安排時，雙方分歧明顯。巴基斯坦作為斡旋方，已呼籲各方維持停火狀態並持續進行後續對話。

在談判進行期間，美方同步展開海上行動。美國中央司令部（CENTCOM）先前指出，已有軍艦進入相關水域並展開水雷清理作業。川普也社群平台表示，美方正進行海峽水雷處理工作。

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