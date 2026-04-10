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    首頁 > 國際

    「第一公子」上演格鬥賽？ 拜登兒向川普2子下戰帖

    2026/04/10 18:19 編譯管淑平／綜合報導
    美國前總統拜登之子杭特。（法新社檔案照）

    美國前總統拜登之子杭特。（法新社檔案照）

    美國民眾有可能在慶祝建國250年的活動上，看到前任與現任總統的「第一公子」決鬥嗎？前總統拜登（Joe Biden）的兒子杭特（Hunter Biden），9日向現任總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克（Eric Trump）下戰帖，來打一場鐵籠格鬥賽。

    《路透》9日報導，杭特表示，他先前收到保守派社群媒體評論員卡拉漢（Andrew Callaghan）來電，表示正在籌辦這場比賽，杭特在卡拉漢的節目「Channel 5」IG貼出的影片中說，「我告訴他我會參戰，如果他辦得成，我百分之百加入，如果辦不成，我還是會出席」。

    目前還不清楚這場比賽是否真的會舉行，也尚無確切時間。川普家族旗下「川普集團」（Trump Organization）和白宮都未立即回應媒體詢問此事。

    川普喜歡看格鬥賽廣為人知，白宮正規劃在6月14日舉辦由終極格鬥冠軍賽（UFC）選手參與的類似活動，做為美國建國250週年系列慶祝活動之一。

    美國前後任總統之子可能來場格鬥賽，也令人回想起，2023年臉書母公司Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg），和電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），曾高調互嗆要進行鐵籠對決，不過這場比賽從未舉行。

    川普的長子小唐納。（美聯社檔案照）

    川普的長子小唐納。（美聯社檔案照）

    川普的次子艾瑞克。（路透檔案照）

    川普的次子艾瑞克。（路透檔案照）

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